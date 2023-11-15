На улице Фрунзе - порыв 300-миллиметрового водопровода

Вода отключена в 14 многоквартирных домах.

На водоводе диаметром 300 мм в районе дома №11 на улице Фрунзе произошел порыв. Бригада РВК-Липецк оперативно выехала на место аварии и приступила к ликвидации нештатной ситуации.Для проведения ремонтно-восстановительных работ энергетики вынужденно ограничили подачу холодной воды в домах №№ 11, 14, 15, 21, 21а, 23, 25, 27, 30, 32, 43 по улице Фрунзе, в доме №11 по улице Скороходова и в доме №12 по улице Коммунальной.Компания РВК-Липецк обращает внимание автомобилистов на то, что движение по улице Фрунзе в сторону остановки «Площадь Театральная» в районе поврежденного участка водопровода осуществляется по одной полосе дороги.Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.