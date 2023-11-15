Происшествия

вчера, 23:09

На улице Фрунзе - порыв 300-миллиметрового водопровода

5 298
#авария на сетях
На улице Фрунзе - порыв 300-миллиметрового водопровода

Вода отключена в 14 многоквартирных домах.

На водоводе диаметром 300 мм в районе дома №11 на улице Фрунзе произошел порыв. Бригада РВК-Липецк оперативно выехала на место аварии и приступила к ликвидации нештатной ситуации.

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Для проведения ремонтно-восстановительных работ энергетики вынужденно ограничили подачу холодной воды в домах №№ 11, 14, 15, 21, 21а, 23, 25, 27, 30, 32, 43 по улице Фрунзе, в доме №11 по улице Скороходова и в доме №12 по улице Коммунальной.

Компания РВК-Липецк обращает внимание автомобилистов на то, что движение по улице Фрунзе в сторону остановки «Площадь Театральная» в районе поврежденного участка водопровода осуществляется по одной полосе дороги.

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.
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#авария на сетях

Комментарии (5)

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сестра У

21 минуту назад
Это замечательная активность ! Надо заключить концессионное соглашение с бизнесом и вносить корректировки в бизнес-план ! Сделать пилотную программу ! Инвестиции в сферу должны быть осознанны и необходимы ! Всего вам доброго, держитесь тут !
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*****

45 минут назад
Асфальт кладут. Значит снова копать будут
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Естественный отбор

56 минут назад
Это ещё морозов небыло. Что будет при заморозках-вот в чем вопрос.
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Житель

57 минут назад
так там же асфальт только уложили новый ?))) цирк шапито
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-

59 минут назад
Город навсегда потерял свой суверенитет.
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