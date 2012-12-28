Житель Липецкой области получил принудительные работы за повторную пьяную езду с аварией
Неделя 48
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сегодня, 10:00
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Подайте голос, кто согласен, что мир за окнами прекрасен?
Итоги. Сентябрь
Очень сложный выбор
встал перед отцом:
в яслях все детишки —
на одно лицо
На выборы явились 53,58% избирателей (на аналогичных выборах в 2021 году явка была ниже — 51,75%). Депутатами Госдумы стали самовыдвиженец Сергей Курбатов, набравший 38,61% голосов избирателей, и Татьяна Дьяконова от «Единой России» с 46,89% голосов. «Коммунисты вырвались вперёд по двум одномандатным округам» на выборах в облсовет. В остальных 25-ти победили «единороссы».
«Липецкий областной Совет снова стал шестипартийным»: три места в нем дополнительно получили представители «ЕР», два — члены КПРФ, по мандату набрали преодолевшие 5-процентный барьер партия пенсионеров, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди». Таким образом, в облсовете квалифицированное большинство получила «Единая Россия». У её представителей — 28 мест из 36-ти.
— «Если бы от выборов что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать», — процитировал сам себя Марк Твен.
Во время голосования «В Липецкой области установили ещё один памятник Сталину». Бюст генералиссимуса у своего дома в селе Никольское Данковского округа установил коммунист Серафим Харламов.
Нам государство долг не спишет,
ведь мы не негры, мы — свои
В прошлом году к выборам нового состава горсовета мэр Липецка Роман Ченцов проехал на трамвае через Октябрьский мост на Тракторный. 16 сентября такую же историю удалось повторить уже мэру Михаилу Щербакову: «Трамвай связал ЛТЗ с районом Центрального рынка». Концессионеру до конца проекта осталось завершить укладку новых путей от развязки улиц Краснозаводской и Металлургов до старого заводоуправления на улице 9 Мая и построить с нуля ветку по новым микрорайонам — от Меркулова вдоль Катукова до перекрёстка улиц Стаханова и Свиридова.
Сразу после выборов липчан ждал еще один «подарок»: оплата парковки в Липецке с 1 октября вырастет с нынешних 36 до 44 рублей. А скоро «Весь центр Липецка станет сплошной платной парковкой». К существующим 833 платным местам на дорогах добавятся 1 400 новых. Взимать оплату за парковки будут тогда, когда в таких местах появятся камеры уличного наблюдения, соответствующая разметка и информационные указатели. Расходы на подготовку инфраструктуру составят 40,8 млн рублей. Кстати, «В Липецке штрафы за неоплаченную парковку превышают собранную за неё сумму». Например, с начала года нарушителей правил оштрафовали на 10,8 млн рублей, а самостоятельно за стоянку водители заплатили 9,3 миллиона.
24 сентября Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс страны, предполагающие повышении со следующего года НДФЛ по прогрессивной шкале на пассивные доходы граждан: от дивидендов, вкладов, ценных бумаг, имущества, паевых фондов. Предложен 22-процентный НДС на покупки на зарубежных маркетплейсах, а также таможенный сбор в 100 рублей за каждую посылку с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро. Минпромторг предложил новые ставки технологического сбора: за телефон придется доплатить 250 рублей, за компьютер с клавиатурой и дисплеем — 500 рублей. Правительство и «Ростех» обсуждают введение дополнительного сбора с авиапассажиров от 500 до 700 рублей за билет на внутренний рейс и от 1000 до 2000 рублей — на международный…
«1 октября в Липецке вырастут коммунальные тарифы — в среднем на 12,8%». Расходы на коммуналку хотели поднять еще 1 июля, но перенесли на осень. В региональном министерстве энергетики и тарифов, кстати, пока не знают, отразится ли на тарифах для населения инициатива ФАС учитывать при их формировании затраты электросетевых организаций на восстановление поврежденной от внешних воздействий электросетевой инфраструктуры. ФАС, между прочим, намерен включить в тарифы фактические расходы компаний на указанные цели, начиная с 2022 года.
— А с какого перепугу мы должны собственнику платить за защиту от БПЛА? Его собственность, пусть и защищает. Мы достаточно платим за электроэнергию, — возмутилась Елена.
Обычно радость доставляют,
беда сама приходит в дом
1 сентября в школы Липецка пришли 60 тысяч учеников, 5 500 из которых — первоклассники. Кстати, их на пятьсот меньше, чем в прошлом году. Ученики 12 липецких школ пришли в обновлённые после капитальных ремонтов здания. Глава Липецка Михаил Щербаков побывал сразу в двух таких школах: 49-й и 72-й (в 72-ю он пришел вместе с губернатором Игорем Артамоновым). В срок, к 1 сентября, не удалось завершить капремонт лишь 64-й гимназии: ее внутренний двор-колодец встретил учеников в строительных лесах.
Также в сентябре после капремонтов открылись еще и три детсада: 38-й на улице Ушинского, 59-й на Московской и 130-й на проспекте Победы.
Кстати, мэрия вернет правительству области 72 миллиона рублей субсидии, предназначавшихся департаменту образования. Почему? Эти средства были целевыми и предназначались на доведение средней зарплаты учителей до 66 тысяч рублей. Однако федеральный центр ограничил планку роста зарплаты суммой в 59,9 тысяч рублей. Поэтому субъект и забрал у муниципалитета сумму, запланированную на рост доходов учителей.
Сентябрь запомнился трагедиями с детьми и подростками. «Двое подростков разбились на мопеде по пути в школу» в селе Колыбельском Чаплыгинского округа. Они пропали под «Рено Дастер». 13-летний водитель квадроцикла в пригородном селе Хрущевка не справился с управлением и затормозил в столб. У него — травма черепа. «10-летний мотоциклист столкнулся с «Фольксвагеном» в Добром, а 11-летняя девочка из Грязей с переломом свода основания черепа попала в реанимацию после падения с электросамоката. На этой неделе скончался от тяжелейших ожогов, буквально превративших в головешки его руки и ноги, врезавшийся в грузовик на улице Гагарина, 18-летний мотоциклист.
В новом микрорайоне Ельца «13-летний подросток надышался дезодорантом и умер». А с улицы Терешковой в Липецке в областную детскую больницу доставили троих школьников с жуткими ожогами и травмами. Двух из них тут же отправили в Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова. Они обгорели от взрыва регенеративного патрона для противогаза: один из школьников купил его на сайте объявлений. Следком возбудил уголовное дело по части первой статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Правда, привлекать к ответственности некого: виновнику эксперимента не исполнилось даже 14 лет.
А вот обвиняемому в совершении теракта студенту — 16 лет. Юноша ночью 24 сентября поджёг служебный автомобиль ДПС на территории ОМВД «Липецкий». Со слов самого подростка, действовал он по наводке «сотрудников МВД и ФСБ» — они связались с ним через Telegram. Паренька убедили в том, что он должен помочь в задержании террористической банды, собиравшейся подорвать в Липецке железнодорожные пути. Полицейскую машину он поджигал под запись на камеру телефона.
В институт культуры
кончился приём,
но и на заборах
мы творить могём
До начала отопительного сезона осталась пара недель, а Липецк, как обычно, раскопан вдоль и поперек. Более того, «Энергетики во второй раз разрыли улицу Доватора». Оказалось, летом они забыли поменять гнилые трубы, вентили и задвижки в тепловой камере на месте стыка новых сетей. В этот понедельник полностью перерыли улицу Механизаторов. Мэр Липецка Михаил Щербаков, по его словам, выбрал меньшее из двух зол: возможным порывам на теплотрассе зимой он предпочёл временные неудобства водителей и пассажиров. Остаётся зауженной до двух полос из четырёх дорога от кольца у танка до поворота на улицу Речную перед Октябрьским мостом, где подрядчик «РВК-Липецк» прокладывает канализационный коллектор. При самом лучшем стечении обстоятельств дорога будет двухполосной как минимум до середины октября. И каждый утренний и вечерний час пик на этой важнейшей магистрали стоит нервов водителям, стоящим в перманентных пробках.
24 сентября строители повредили магистральный водопровод на Студеновской. На месте аварии бригады «РВК-Липецк» работали до вчерашнего дня. Все это время жители 20 улиц до вчерашнего дня были лишены воды. А вот «Жильцы дома на улице Папина живут без горячей воды с 1 июня». Всё это время они получают отписки от «РИР Энерго» с одним и тем же текстом: «просим извинения за доставленные неудобства». Кстати, 70 управляющих компаний в Липецке рискуют не получить паспортов готовности к зиме из-за того, что не промыли общедомовые системы отопления.
… К привычным рискам аварий на сетях добавились ещё и внешние угрозы (9 сентября «Умерла пострадавшая при атаке БПЛА в Липецком округе Светлана Орехова», за жизнь которой врачи областного ожогового центра боролись с 26 августа. GOROD48 попросил главу Липецка рассказать о подготовке к зиме в таких условиях. Мэр был честным. «Никто не обещает, что новый отопительный сезон окажется без отключений». Он рассказал о текущей ситуации, добавив, что главная задача — не оставить липчан без тепла, воды и света:
— Считаю, что мы готовы к режиму ЧС. Мы провели тренировки с задействованием всех городских служб. Каждый знает свой манёвр: куда пойдёт, что будет делать.
А еще GOROD48 узнал, что список домов в Липецке, которые могут в любой момент стать аварийными, расширился до 83-х. Кстати, чиновники ждут федерального закона о гарантирующих управляющих компаниях, которые могли бы взять на обслуживание проблемное жилье, от которого отказались коммерческие «управляшки». Кстати, в 2024 году мэр Евгения Уваркина публично обвинила руководителей УК в уходе от ответственности перед горожанами через перерегистрацию «управляшек» на родственников и в желании решать проблемы ремонтов внутридомовых коммуникации за счет средств ФКР.
Удивительно, но в Липецке впервые в срок завершили ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Осталось отремонтировать несколько дорог за средства дополнительной субсидии правительства области. Срок этого контракта истечет 15 октября.
Если же говорить о другой программе, «Формирование современной городской среды Липецка», то три объекта — «Крепость», лестница в лог на Вермишева и сквер на Фрунзе — не были сданы в срок. Последнюю точку в оформлении сквера на Фрунзе поставили два дня назад: там торжественно открыли чугунные часы, подаренные Липецку меценатами. Одна из спонсоров этого события Евдокия Бычкова в порыве экзальтации даже призвала на этом основании сделать Липецк культурной столицей России!
При чистке молодой картошки
старайтесь не смотреть в глазки:
в них только страх и безысходность
и крик: «Нам рано умирать!»
В сентябре в мэрии начали двигать стулья. «Липецкие парки возглавила Ольга Логинова», ранее работавшая председателем департамента развития территории. Ее кресло заняла Екатерина Банникова, ранее работавшая в Сбере, в региональном министерстве внутренней политики и в учреждении с непроизносимым названием: ГКУОТ «МИАЦ и ЦГЗ в сфере здравоохранения». Также освободилось место начальника управления имущественных и земельных отношений мэрии. Вера Андреева проработала в этой должности 10 лет и ушла в отставку. Ее место с приставкой и.о. заняла бывший заместитель управления Ольга Ковалева.
А еще у мэра Липецка появился новый заместитель — по делам участников СВО. Десантник Роман Жураев прошёл гражданскую переподготовку после армейской службы. В ведении нового вице-мэра будут вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, курирование работы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». Так у Михаила Щербакова стало уже семь заместителей. А ведь еще у него должен быть еще и первый заместитель — эта должность вписана в новый Устав Липецка. И вот со всем этим теперь мэру делать?
Вместе с пересадками начались и посадки. «В отношении начальника управления строительства мэрии Липецка возбуждено уголовное дело» по получению взятки в 900 тысяч рублей при заключении муниципальных контрактов на 84 миллиона. Суд арестовал Владимира Поваляева на два месяца. Комментируя GOROD48 ситуацию, в мэрии сказали, что это — начало большой чистки в рядах администрации города.
«Экс-спикер Липецкого горсовета и бывший военком Липецка сели на скамью подсудимых». Александра Афанасьева обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), Олегу Иванову инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2023 году они получили от бизнесмена Андрея Выжанова (депутата горсовета и кума Афанасьева) информацию о дополнительных налоговых начислениях на его сеть «НаследникЪ Выжанова» в размере 52 млн рублей за выявленное дробления бизнеса. Коммерсант обратился к Афанасьеву с просьбой о помощи в снижении недоимки, а тот подключил к делу Кузнецова, взявшегося решить проблему за 20 миллионов. Кстати, следствие обвинило Выжанова в даче взятки, но потом «декриминализировали» в связи с деятельным раскаянием.
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