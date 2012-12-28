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В отношении начальника управления строительства мэрии Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
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сегодня, 16:10
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В отношении начальника управления строительства мэрии Липецка возбуждено уголовное дело
Владимиру Поваляеву вменяют получение взятки.
По данным GOROD48, Поваляева подозревают в незаконном сотрудничестве с учредителем и руководителем компании «Экотерм» Кириллом Филоновым, арестованным в мае по обвинению в мошенничествах при исполнении контрактов на 103 миллиона рублей. Компания Филонова, кстати, была одним из самых востребованных контрагентов управления строительства мэрии. За время ее деятельности ведомство заключило с «Экотермом» 14 контрактов на общую сумму 928,1 млн рублей. Один из последних контрактов компании заключен осенью 2024 года: на строительство ливневой канализации на улицах Просторной и Лучистой на Опытной за 44,5 млн рублей. А в феврале 2025-го глава города Роман Ченцов назначил Владимира Поваляева начальником управления, которое и курировало это строительство. Как рассказали GOROD48 люди, знакомые с Филоновым, тот имел привычку записывать все разговоры со своими бизнес-партнерами.
Владимира Поваляева задержали вчера утром в арендованной им квартире. Тогда же начались обыски и выемки документов в управлении строительства мэрии, опросы его сотрудников, продолжавшиеся весь день.
... Владимир Поваляев в 1996 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Долгое время работал в бизнесе. В частности, был учредителем компаний «Урбекс» и «Город», с февраля 2011 года возглавлял ООО «СМУ СТРОЙ ХОЛДИНГ». Эта организация была подрядчиком по 26 контрактам на общую сумму 298,2 млн рублей. В ТОП-5 организаций, пользовавшихся ее услугами, можно найти, в частности, и МКУ «Управление строительства Липецка» (4 контракта на сумму 42,6 млн рублей). Так что можно сказать, что начальником управления строительства мэрии стал его бывший подрядчик.
… Сегодня же вице-мэр Липецка Светлана Сурмий представила сотрудникам управления строительства нового руководителя ведомства. Им стала Юлия Шестопалова, курировавшая до этого в управлении программы ремонтов детских садов и школ, благоустройства общественных пространств Липецка.
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