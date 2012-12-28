Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У попавшего в ДТП на улице Гагарина мотоциклиста — ожоги 90% тела
Происшествия
18-летний мотоциклист госпитализирован после аварии на улице Гагарина
Происшествия
На улице Осканова ночью повредили пять автомобилей
Происшествия
16-летний студент по наводке «сотрудников госорганов» поджёг полицейский автомобиль
Происшествия
Липецкая вечЁрка: повышение тарифов ЖКХ, расширение платных парковок и в бар с пистолетом «Вальтер»
Общество
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
Липецкие «часы желаний» будут идти с космической точностью
Общество
Липецкий культурист стал абсолютным чемпионом Московской области
Спорт
«Кубометры чистой воды уходят в грунт, потери не считает никто»
Общество
В Липецке уже 49 фитнес-центров
Общество
Читать все
В переходах подземки на площади Победы отремонтируют полы
Общество
В доме на улице Архангельской квартиру заливало из-за текущей крыши: УК предложила подождать капремонт в 2038-2040 годах
Общество
В отношении начальника управления строительства мэрии Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Дело о теракте возбуждено в Липецке после поджога полицейского автомобиля
Происшествия
Суд арестовал начальника городского УКСа Владимира Поваляева
Происшествия
Попавший в ДТП на улице Гагарина 18-летний мотоциклист умер
Происшествия
В Липецкой области подешевело дизельное топливо
Экономика
Помидоры и акация цветут в Липецкой области
Общество
Пожар в лесу в Силикатном тушили больше 17 часов
Происшествия
Завтра сухо и до +18
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
1609
сегодня, 16:10
9

В отношении начальника управления строительства мэрии Липецка возбуждено уголовное дело

Владимиру Поваляеву вменяют получение взятки.

В Советском районном суде Липецка началась процедура избрания меры пресечения начальнику управления строительства мэрии Липецка Владимиру Поваляеву. Региональный Следком инкриминирует ему вымогательство взятки (часть 5 статьи 290-й УК РФ). Решение о мере пресечения будет принято председателем райсуда Алексеем Мясниковым. Следователь просит арестовать подозреваемого на два месяца, его адвокат — избрать клиенту любую меру пресечения, не связанную с арестом.

По данным GOROD48, Поваляева подозревают в незаконном сотрудничестве с учредителем и руководителем компании «Экотерм» Кириллом Филоновым, арестованным в мае по обвинению в мошенничествах при исполнении контрактов на 103 миллиона рублей. Компания Филонова, кстати, была одним из самых востребованных контрагентов управления строительства мэрии. За время ее деятельности ведомство заключило с «Экотермом» 14 контрактов на общую сумму 928,1 млн рублей. Один из последних контрактов компании заключен осенью 2024 года: на строительство ливневой канализации на улицах Просторной и Лучистой на Опытной за 44,5 млн рублей. А в феврале 2025-го глава города Роман Ченцов назначил Владимира Поваляева начальником управления, которое и курировало это строительство. Как рассказали GOROD48 люди, знакомые с Филоновым, тот имел привычку записывать все разговоры со своими бизнес-партнерами.

qunggg4rmrgscrcruiu4lc9v2tbg8684.webp

Владимира Поваляева задержали вчера утром в арендованной им квартире. Тогда же начались обыски и выемки документов в управлении строительства мэрии, опросы его сотрудников, продолжавшиеся весь день.

... Владимир Поваляев в 1996 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Долгое время работал в бизнесе. В частности, был учредителем компаний «Урбекс» и «Город», с февраля 2011 года возглавлял ООО «СМУ СТРОЙ ХОЛДИНГ». Эта организация была подрядчиком по 26 контрактам на общую сумму 298,2 млн рублей. В ТОП-5 организаций, пользовавшихся ее услугами, можно найти, в частности, и МКУ «Управление строительства Липецка» (4 контракта на сумму 42,6 млн рублей). Так что можно сказать, что начальником управления строительства мэрии стал его бывший подрядчик. 

… Сегодня же вице-мэр Липецка Светлана Сурмий представила сотрудникам управления строительства нового руководителя ведомства. Им стала Юлия Шестопалова, курировавшая до этого в управлении программы ремонтов детских садов и школ, благоустройства общественных пространств Липецка.
взятка
0
4
3
3
9

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Во
23 минуты назад
Хорошо! А то они совсем страх потеряли в Липецке!
Ответить
Благодарная
26 минут назад
Извините что не по адресу. Сегодня , совсем недавно, вызвала скорую помощь по подозрению у отца инсульта . Приехали моментально ! Спасибо большое нашим дорогим работникам скорой помощи ! Дай Бог здоровья Вам и Вашим родным !
Ответить
гость
17 минут назад
Да, сейчас скорая работает на высоте, респект. Начальство значит человеческое.
Ответить
гость
27 минут назад
А остальным работникам администрации и их подрядчикам хочется пожелать, честно жить и работать, чтобы потом не было стыдно, за бесцельно прожитые годы!
Ответить
Нардеп
29 минут назад
Запасаемся попкорном и продолжаем смотреть многосерийный сериал.................
Ответить
гость
45 минут назад
Работайте, братья!
Ответить
А когда
53 минуты назад
В Сселках по поликлинике ВОП заведёте дела.Забора нет,тратуаров для прогулки больных нет.И ещё чего много.
Ответить
Гость
21 минуту назад
Хаха,в одной из больниц одному очень приличному человеку досталось встать у руля и разгребать за не очень приличным человеком.Там ремонт своровали,а ему крутись.
Ответить
Алла
56 минут назад
Ну кто бы мог подумать что под этой личиной скрывался блин, уголовник ! Ну такой был мужчина, настоящий палковник !
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить