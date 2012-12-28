Липецкая вечЁрка: повышение тарифов ЖКХ, расширение платных парковок и в бар с пистолетом «Вальтер»
В доме на улице Архангельской квартиру заливало из-за текущей крыши: УК предложила подождать капремонт в 2038-2040 годах
В отношении начальника управления строительства мэрии Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
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34 минуты назад
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Попавший в ДТП на улице Гагарина 18-летний мотоциклист умер
В ДТП юноша получил ожоги 90% тела, ноги и руки обуглились.
Страшная авария произошла 23 сентября в начале пятого вечера в Липецке на улице Гагарина. Столкнулись грузовик «ГАЗ» с 45-летним мужчиной за рулём и мотоцикл — последний после столкновения загорелся.
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