Даниил Некрасов сейчас в расцвете сил и славы.

В Олимпийских Играх российские атлеты не выступают, а Всемирной ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отстранила отечественную «королеву спорта» от международных турниров ещё в 2015 году. Россияне подготовили убойный ответ – начали развивать неолимпийские виды лёгкой атлетики, и теперь успехами на этом поприще могут похвастаться и липчане.Даниил Некрасов во Владимире принял участие в чемпионате России по неолимпийским дисциплинам лёгкой атлетики и взял «золото» в забеге на 600 метров. Победный результат нашего земляка – 1 минута 19,18 секунды. Сравнить с международными результатами трудно: в мире такими забегами мало кто увлекается.Некрасову 25 лет – возраст максимального расцвета спортсмена, его тренирует Вадим Кремнёв.Во Владимира бегали также на 300 и 1000 метров, параллельно состоялся Кубок России в беге на 1 милю. Миля в лёгкой атлетике рассчитывается как 1 609 метров. Лучше бы бегали на версту – 1 066 метров, тогда импортозамещение было бы полным и да – оно нам только на пользу.