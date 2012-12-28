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Спорт
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Липецкий легкоатлет победил в импортозамещённом чемпионате России
Даниил Некрасов сейчас в расцвете сил и славы.
Даниил Некрасов во Владимире принял участие в чемпионате России по неолимпийским дисциплинам лёгкой атлетики и взял «золото» в забеге на 600 метров. Победный результат нашего земляка – 1 минута 19,18 секунды. Сравнить с международными результатами трудно: в мире такими забегами мало кто увлекается.
Некрасову 25 лет – возраст максимального расцвета спортсмена, его тренирует Вадим Кремнёв.
Во Владимира бегали также на 300 и 1000 метров, параллельно состоялся Кубок России в беге на 1 милю. Миля в лёгкой атлетике рассчитывается как 1 609 метров. Лучше бы бегали на версту – 1 066 метров, тогда импортозамещение было бы полным и да – оно нам только на пользу.
Фото Всероссийской федерации лёгкой атлетики
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