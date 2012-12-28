Липецкая фигуристка выполнила норматив мастера спорта России

Алиса Юрова заняла 2-е место в мемориале олимпийского чемпиона, взорвав зал каскадом сложных элементов.

Липчанка Алиса Юрова выполнила норматив мастера спорта России по фигурному катанию.Для этого 16-летрней спортсменке потребовалось попасть на пьедестал почёта всероссийских соревнований в столичном ледовом дворце ЦСКА, посвящённых памяти 2-кратного олимпийского чемпиона (Калгари-1988 и Лиллехамер-1994) Сергея Гринькова.Алиса уже выступала по программе мастеров спорта и доказала, что для неё это – уже освоенная ступень мастерства. После короткой программы она шла третьей – 63,80 балла, а в произвольной выполнила каскад «тройной лутц – тройной тулуп», добавила в копилку 131,24 балла, больше набрала только москвичка Елизавета Куликова..Итог турнира: победила Куликова – 203,92, Юрова взяла «серебро» – 195,04 балла, «бронза» досталась Марии Елисовой из Тулы – 180,58.Подготовила нашу спортсменку тренер Цветана Савинкова.Младший брат новоиспечённой мастерицы 14-летний Степан Юров по программе КМС занял 14-е место из 24-х участников¬ ¬¬– 178,85 балла. На соревнованиях он представлял столичную академию «Ангелы Плющенко», с которой у Юровых сложные взаимоотношения: они то покидают школу, то возвращаются обратно. Победил Николай Колесников из московской школы «Хрустальный» – 228,99 балла.