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сегодня, 14:02
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Две школы — один праздник

Глава Липецка побывал на линейке в обновлённой 49-й школе, а затем вместе с губернатором Игорем Артамоновым во второй раз открыл школу № 72.

Это 1 сентября для учеников 15 липецких школ стало поводом двойной радости: сегодня они не только встретили своих одноклассников, многих из которых не видели целое лето, но и пришли в обновлённые после капитальных ремонтов здания. Глава Липецка Михаил Щербаков поздравил с Днём знаний учеников и педагогов сразу двух таких школ: 49-й и 72-й.

Ремонт корпуса 49-й школы на улице Вермишева начался ещё прошлой осенью, и во втором её корпусе, на улице Звездной, стало больше сразу на 450 учеников. Да, пришлось потесниться, но результат того стоил. «В этом корпусе 1969 года постройки остались в прежнем виде лишь отмостка и внешние кирпичные фасады, всё остальное строители поменяли полностью», — похвастался мэру директор школы Владимир Плешков.

На 149 млн рублей было сделано немало. Старые деревянные полы, которые скрадывали до 10 и больше сантиметров пространства, заменены линолеумом на полусухой стяжке. Потолки в школе теперь подвесные. Из классов убрали деревянные шкафы, служившие перегородками. В дверные проёмы вставили стандартные двери. Окна теперь из стеклопакетов. Конечно, полностью заменены кровля, отопление, водопровод, сантехника и электрика.

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«Вот тут у нас за железной решёткой были раздевалки, — показывает мэру на широкий холл Владимир Плешков. — Смотрите, как стало просторно, когда мы это железо убрали. Теперь гардеробные обустроены в бывших мастерских для мальчиков и девочек. А мастерские мы перенесли в другие кабинеты».

Директор школы похвастался обновлённым спортзалом и пусть небольшим, но новым актовым залом, которого в здании раньше никогда не было. Гордостью школы стала и обновлённая столовая, где ученикам подают горячие блюда, приготовленные тут же. Вице-мэр Светлана Бедрова добавила, что такой подход к питанию — цель департамента образования. В Липецке остались лишь восемь школ, где детям подают подогретые завтраки и обеды, приготовленные в других учебных заведениях.

«В следующем году хотим отремонтировать второй корпус 49-й школы, на улице Звездной, в котором 750 учеников. Финансирование нам уже подтверждено», — добавила Светлана Бедрова.

Всё это время мимо мэра ходили дети обновлённой школы и цокали языками. Они даже не предполагали, что их старая школа преобразится подобно сказочной Золушке.

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«Хочу пожелать первоклассникам помимо всего обрести хороших друзей. Вместе со взлётами у вас будут и ошибки, которых не избежать. И вам надо научиться не только их исправлять, но и не повторять. Поэтому уважайте учителей. А вам, папы и мамы, отдельное пожелание: набраться сил, чтобы ещё раз осилить со своими детьми школьную программу. Обращаюсь к старшеклассникам: будущее страны — в ваших руках. Поэтому сейчас набирайтесь знаний, которые пригодятся вам в теперь уже во многом цифровом мире. Всех поздравляю с Днём знаний! Всем добра и удачи!» — обратился к детям и их родителям с крыльца школы Михаил Щербаков.

49-я школа в этом году набрала три первых класса — на один меньше, чем в прошлом. А вот в другой школе, 72-й, которую мэр открывал после ремонта длиной в год уже вместе с губернатором Игорем Артамоновым, стало на один класс первоклашек больше: пять вместо четырёх. Почему так, если в Липецке в этом году первоклашек на 500 меньше, чем в прошлом? Оказывается, в 72-й работают логопедические классы для детей с тяжёлыми нарушениями речи с индивидуальным обучением. Таких школ в Липецке — единицы.

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«А можно с вами сфотографироваться?» — Игоря Артамонова тут же окружили будущие выпускницы из 11-го «А». Конечно, глава региона в просьбе не отказал.

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Родные сёстры-погодки Соня и Аня решили не разлучаться, и их записали в 1-й «А» класс. Девочки на линейке выглядели очень довольными. В секторе первоклашек всю линейку не стихал нежный перезвон: каждому был подарен колокольчик, и дети потихоньку их встряхивали.

Директор воронежской компании «Спецстрой» Сергей Загоруля пришёл на линейку с большим символическим ключом от обновлённой его компанией школы и вручил его директору Елене Андреевой. А ей, кстати, пришлось весь август жить как на иголках, ведь начавшийся осенью прошлого года капремонт здания школы 1997 года постройки, на который были выделены 144,4 млн рублей, этим летом внезапно затормозил. По состоянию на 1 августа отделочные работы в школе были выполнены на 70%: на полах не было линолеума, на стенах — обоев, на перекрытиях — потолков, а в дверных проёмах — дверей. Михаилу Щербакову в начале августа пришлось устроить разнос заказчику — управлению строительства мэрии — и подрядчику. Выволочка дала результат. Сегодня Елене Андреевой не было стыдно проводить по своей школе экскурсии для высоких гостей.

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Губернатор и мэр побывали в кабинете информатики, мастерских для мальчиков и девочек, изостудии, обустроенном в полуподвальном помещении шикарном актовом зале, столовой, двух спортзалах с естественным освещением через потолок. Внимание Игоря Артамонова привлекла стена, на которой под хэштегом #ты_не_один находились правила сетевой безопасности: «Анонимность в сети заканчивается на твоём IP. Остынь!» А в конце обхода школы губернатор даже испытал себя в игре на ловкость — в накидывании верёвочных колец на мишени (такие развлечения помогают детям снимать на переменах напряжение).

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Глава региона похвалил департамент образования мэрии за разумный подход к бюджетным тратам. Например, за экономию на советских ещё полах из каменной крошки — они качественные, и в школе правильно сделали, что не стали их менять или прятать под линолеум. Свой визит губернатор завершил обещанием завершить в этом году капремонты ещё четырёх школ Липецка и словами, что раз новым видом 72-й довольны и дети, и родители, и учителя, то доволен и он.
День знаний
Игорь Артамонов
Михаил Щербаков
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Комментарии (6)

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Сначала новые
непонимаю
41 минуту назад
что за мода у чиновников - носить мятые пиджаки (и брюки) на размер меньше?
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Не зря
31 минуту назад
По модес
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Нервная мать
55 минут назад
Будто праздник чиновников. Сделайте фото ребятишек побольше!!! Чиновников каждый день видим.
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Не для детей
37 минут назад
это всё организовывалось. Для красивых отчётов.
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Ссёлки
57 минут назад
К нам бы приехали,может асфальт отремонтировали,а то можно ноги поломать.Ул.Сокольская,ул.Кирова,ул.Гагарина,это позор нашего микрорайона.А в субботу праздник хотят устроить,в честь нашего микрорайона.Страшно смотреть на этот бардак.Бурьяном всё заросло.
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Гостья
сегодня, 14:06
Первоклашки. Такие все славные. И вся жизнь впереди. Всех с праздником и успехов в учёбе.
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