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Происшествия
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сегодня, 12:34
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11-летняя девочка упала с электросамоката и получила перелом основания черепа
Ее жизнь спасают в областной детской больнице.
«Врачи диагностировали у девочки перелом свода основания черепа. Сейчас она в реанимации в стабильно тяжелом состоянии», — рассказала областной министр здравоохранения Лилия Самошина.
По словам Лилия Самошиной, сейчас в областной детской больнице находятся пятеро детей после происшествий на дорогах. Четверо из них в стабильном состоянии в отделении травматологии. В том числе, трехлетняя малышка, которая попала в ДТП с матерью 3 сентября.
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