Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: найти бензин стало сложнее, погода шепчет, но пить в эту пятницу нельзя
Общество
С сестёр-обнальщиц взыскали 20 миллионов рублей
Происшествия
В Липецке покончили с незаконной торговлей из автолавок молочным и кондитерским фальсификатом
Общество
Тяжёлораненый участник СВО добился выплаты через суд
Общество
Инспектор ДПС с напарником спас сестру из горящего дома
Происшествия
Курьера сбил «Хендай» на Театральной площади
Происшествия
В Липецкой области остановились цены на бензин
Экономика
Сбитый вечером на Театральной площади курьер госпитализирован с различными травмами
Происшествия
Ночью область атаковали БПЛА
Происшествия
В Липецком горсовете изумились «границам трезвости»
Общество
Читать все
Средняя зарплата по Липецку превысила 90 тысяч, но часть бизнеса платит работникам в белую втрое меньше
Общество
Близкие сбитого велосипедиста ищут очевидцев ДТП
Происшествия
На проспекте Победы кипятком заливает магазин депутата горсовета
Общество
11-летняя девочка упала с электросамоката и получила перелом основания черепа
Происшествия
Низам Латыпов из гимназии села Боринское участвует во Всероссийском конкурсе «Учитель года России» 2026 года
Общество
Попавшим в ДТП на мопеде школьникам — по 14-15 лет
Происшествия
96-летний пенсионер ушёл из дома и пропал
Происшествия
Двое подростков разбились на мопеде по пути в школу
Происшествия
Полиция начала проверку по факту падения 11-летней девочки с электросамоката
Происшествия
Ещё одну женщину обманули при бронировании живописного домика
Происшествия
Читать все
Происшествия
860
сегодня, 12:34
6

11-летняя девочка упала с электросамоката и получила перелом основания черепа

Ее жизнь спасают в областной детской больнице.

Врачи областной детской больницы борются за жизнь 11-летней девочки из Грязей. Вчера она упала с электросамоката на большой скорости и ударилась головой об асфальт.

«Врачи диагностировали у девочки перелом свода основания черепа. Сейчас она в реанимации в стабильно тяжелом состоянии», — рассказала областной министр здравоохранения Лилия Самошина. 

По словам Лилия Самошиной, сейчас в областной детской больнице находятся пятеро детей после происшествий на дорогах. Четверо из них в стабильном состоянии в отделении травматологии. В том числе, трехлетняя малышка, которая попала в ДТП с матерью 3 сентября.

авария
ДТП
электросамокат
1
5
1
12
19

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лиза
6 минут назад
Родителей привлечь к ответственности!
Ответить
Нервная мать
15 минут назад
Кто ей оплатил электросамокат? С того и спрос! Любой транспорт- это не игрушка.
Ответить
мимо проходил
22 минуты назад
хорошо хоть не сбила никого, куда летела на большой скорости?
Ответить
Конечно
28 минут назад
Жалко девочку,но чем думали родители?Во всём они виноваты.Выздоровления ребёнку.
Ответить
Липа
38 минут назад
Печально всё это, но всем родителям, которые покупают малявкам самокаиы, питбайки, мопеды надеюсь будет хороший урок
Ответить
А
46 минут назад
Нужно самокатчикам разрешить ездить только в касках! Если без каски, сразу штраф, или сажать! И гайцам будет чем заняться, и в бюджет деньги придут хорошие.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить