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сегодня, 15:02
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В Липецке штрафы за неоплаченную парковку превышают собранную за неё сумму

С начала года нарушителей правил парковки в центре города оштрафовали на 10,8 млн рублей, а самостоятельно за стоянку водители заплатили 9,3 миллиона.

Как сообщал GOROD48, с 1 октября тариф на платную парковку в центре Липецка вырастет с нынешних 36 до 44 рублей, а к концу года мэрия собирается включить в зону платного парковочного пространства ещё 26 улиц и площадей. Департамент финансов городской администрации, кстати, уже посчитал, что в следующем году от этого вида неналоговых поступлений горбюджет дополнительно сможет получить 43 миллиона рублей.

А как обстоят дела с пополнением городской казны сейчас? GOROD48 выяснил, что с начала года по состоянию на 18 сентября липчане совершили в зоне действия платных парковок 322,4 тысячи сессий, заплатив за них 9,3 млн рублей (288,2 тысячи водителей успели уложиться в 15 бесплатных минут с начала сессии). В то же время за неоплаченную парковку водителям начислили 10,8 млн рублей штрафов, из которых оплачены 9,4 миллиона. Все поступления от таких штрафов также поступают в городской бюджет.

Если говорить по годам, то в 2024 году, когда в Липецке ввели платные парковки, водители заплатили за них 6,7 млн рублей и ещё 7,1 миллиона мэрия получила в виде штрафов. В 2025 году эти суммы, соответственно, составили 12,6 млн рублей и 10,3 миллиона.

Кстати, с начала работы платных парковок в мэрию поступило 10 158 заявлений на оформление резидентства от водителей, живущих возле таких стоянок. Удовлетворены были 6 164 заявления. Резиденты — водители с правами категории «В» — платят разовый взнос размером 1 597 рублей за право парковаться у своего дома в течение года после получения такого статуса. Но резидентное соглашение — не покупка места. Это возможность парковать автомобиль на дороге общего пользования в границах своего дома. Если все места на такой парковке заняты, резидент паркуется в других местах на общих основаниях, за плату.
бюджет
платная парковка
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Вован
8 минут назад
Хитрая парковка на Плеханова у * .По знаку понимаешь что весь карман инвалидам,оказывается одно и то занято постоянно одной и той же машиной,наверно резидент,выкупил,а инвалидное место редко занято!А где проверяющие органы или у нас только собирающие???
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Одни
15 минут назад
вводят поборы, другие - от них уходят.
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Автомобилист любитель
21 минуту назад
Бензина нет а они за свое, вы нормальные вобще? Обеспечьте бензином людей сначала!
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Правда
32 минуты назад
Где поставить инвалидам .Постояно занято на Зегеля 2 каким то инвалидом в течении дня.По Плеханово и Интернациональной всегда места для инвалидов заняты,почему никто не контролирует.У магазинов и рынков тоже заставляют будущие инвалиды.
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водитель
34 минуты назад
Хороший бизнес! Как заработать 20 млн, имея ведро синей краски?!
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Иван
42 минуты назад
Вот и всё прояснили. Платные парковки не забота о жителях, об экологии и пр., а просто способ обобрать немного водителей. Поэтому и не сделана понятная и легко доступная система оплаты, т.к. доход от штрафов больше платежей.
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Избиратель
45 минут назад
УРРРААА...Дождались, теперь хоть пенсию будет куда определять, парковка, коммуналка, аптека, а продукты потом., в следующем году обещают пенсию поднять на 100 рублей.
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Бабка Первая
59 минут назад
Теряюсь в догадках: может, оплатить стоянку сложнее, чем заплатить штраф?))
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