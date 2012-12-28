В Липецке штрафы за неоплаченную парковку превышают собранную за неё сумму

С начала года нарушителей правил парковки в центре города оштрафовали на 10,8 млн рублей, а самостоятельно за стоянку водители заплатили 9,3 миллиона.

Как сообщал GOROD48, с 1 октября тариф на платную парковку в центре Липецка, а к концу года мэрия собирается включить в зону платного парковочного пространства ещё. Департамент финансов городской администрации, кстати, уже посчитал, что в следующем году от этого вида неналоговых поступлений горбюджет дополнительно сможет получить 43 миллиона рублей.А как обстоят дела с пополнением городской казны сейчас? GOROD48 выяснил, что с начала года по состоянию на 18 сентября липчане совершили в зоне действия платных парковок 322,4 тысячи сессий, заплатив за них 9,3 млн рублей (288,2 тысячи водителей успели уложиться в 15 бесплатных минут с начала сессии). В то же время за неоплаченную парковку водителям начислили 10,8 млн рублей штрафов, из которых оплачены 9,4 миллиона. Все поступления от таких штрафов также поступают в городской бюджет.Если говорить по годам, то в 2024 году, когда в Липецке ввели платные парковки, водители заплатили за них 6,7 млн рублей и ещё 7,1 миллиона мэрия получила в виде штрафов. В 2025 году эти суммы, соответственно, составили 12,6 млн рублей и 10,3 миллиона.Кстати, с начала работы платных парковок в мэрию поступило 10 158 заявлений на оформление резидентства от водителей, живущих возле таких стоянок. Удовлетворены были 6 164 заявления. Резиденты — водители с правами категории «В» — платят разовый взнос размером 1 597 рублей за право парковаться у своего дома в течение года после получения такого статуса. Но резидентное соглашение — не покупка места. Это возможность парковать автомобиль на дороге общего пользования в границах своего дома. Если все места на такой парковке заняты, резидент паркуется в других местах на общих основаниях, за плату.