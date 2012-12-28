Аварийную многоэтажку над Каменным логом скрепят металлическими стяжками

Список домов в Липецке, которые могут в любой момент стать аварийными, расширился до 83-х.

Департамент ЖКХ липецкой мэрии мониторит состояние 83-х многоквартирных домов. Об этом членам комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета сообщил заместитель главы Липецка Павел Кузнецов. Каждый такой дом в любой момент может стать аварийным.О том, что делает департамент ЖКХ, рассказал его председатель Владимир Яриков. На первоочередном контроле находятся многоэтажки с дефектами несущих конструкций на улицах Космонавтов, 10; Терешковой, 13а; Скороходова, 11; Московской, 135; 9 микрорайон, 22/2; Зегеля, 13а, Крылова, 63а...Дом на Крылова — пожалуй, самый проблемный. О нем не раз рассказывал GOROD48. Например, в 2019 году жительница последнего этажа дома Татьяна Поцелуйко, когда там обсуждали состояние разрушающегося здания 2000 года постройки — ее муж умер от инсульта после того, как ему, сидевшему на кресле перед телевизором, упал на голову с потолка кусок бетона!Тогда на капремонт несущих конструкций дома требовалось 10,8 миллиона рублей, а его капремонт был запланирован на 2038-2040 годы. Прошло семь лет. И ситуация пока никак не изменилась. Отрадно лишь то, что мэрия за это время наконец-то разработала план спасения 12-этажной свечки на краю Каменного лога.Владимир Яриков сообщил, что для дома разработана проектно-сметная документация противоаварийных и ремонтно-восстановительных работ общей ценой в 48 миллиона рублей. Спасательная операция разбита на три этапа: сначала нужно провести работы по водопонижению, на что будут выделены 3,1 миллиона рублей, затем — усилить фундамент за 6,8 миллиона, а потом усилить железобетонные конструкции стен и перекрытий крыши, а последний этаж скрепить металлическими стяжками за 38,1 миллиона. Начало работ было запланировано на этот год, но в связи с нехваткой бюджетных средств этого не случилось.На 2023–2025 годы был запланирован капремонт дома на улице Терешковой, 13а, однако по результатам обследования его обновление перенесено на 2029–2031 годы. Капремонт дома №135 на улице Московской запланировали на 2027 год, ремонт фасада дома № 11 на улице Скороходова — на 2028 год. А вот в доме №22/2 в 9 микрорайоне противоаварийные работы на сумму 16,4 миллиона рублей уже выполнены, и мэрия предложила снять этот дом с контроля. Также профильный департамент городской администрации заявил о завершенном капремонте дома № 13а на улице Зегеля. Председатель комиссии Екатерина Пинаева попросила не забывать о 17-этажке 2010 года постройки с разрушающимся облицовочным кирпичом на проспекте Победы, 106а.Спикер горсовета Евгения Фрай спросила у чиновников, что они намерены делать, если вдруг какой-то из 83-х проблемных домов вдруг станет аварийным? Вице-мэр Павел Кузнецов ответил, что по каждому зданию экспертами, с которыми заключен муниципальный контракт, расписаны противоаварийные мероприятия. И что этот список будет обновлен до конца сентября, после чего депутатам будет предъявлен соответствующий отчет.Первый заместитель председателя горсовета Борис Понаморев сказал, что управляющие компании не хотят обслуживать проблемные дома. И еще раз вернулся к теме создания гарантирующей управляющей компании, которая стала бы образцом ведения бизнеса по содержанию многоквартирных домов. Эта идея витает в муниципалитете с 2024 года, когдав уходе от ответственности перед горожанами через перерегистрацию «управляшек» на родственников и в желании заменить ветхие коммуникации за счет средств ФКР.Вице-мэр Липецка Павел Кузнецов сообщил, что эта идея все еще обсуждается на федеральном уровне. Такая УК должна быть создана на уровне субъекта. Чтобы она была успешной, необходимо дать ей большой пряник в виде домов-новостроек. Тогда доходы от управления новым жилфондом будут покрывать расходы на содержание домов, от которых отказались частные «управляшки».Напомним, что в Липецке и в регионе уже был печальный опыт создания таких УК.В 2013 году мэрия решила создать при подконтрольном ЛГЭКе муниципальную УК. Тогдашний гендиректор ЛГЭКа Александр Парий даже специально приурочил к этому событию брифинг, на котором заявил, что уже через полгода УК будет управлять 150 многоквартирными домами, а в последствии поглотит треть жилфонда Липецка, т. е. станет монополистом. Но УК «ЛГЭК» тут же стал начислять жителям своих домов помимо действующих тарифов дополнительные суммы за разные виды работ. Т.е. муниципальная «управляшка» предлагала отдельно платить за замену лампочек уличного освещения, влажную уборку лифтов и техэтажей, сбивание сосулек, посыпание тротуаров песком, вывоз крупногабаритного мусора... В итоге платежи за коммунальные услуги практически удвоились. А потом муниципальная УК взяла и «сбросила балласт», в одностороннем порядке прекратив договорные отношения с жильцами десятков проблемных домов. И де-факто прекратила существование в 2016 году.На уровне региона также случилась неудача, когда волевым решением губернатора Олега Королева была создана ОГУП «ЛОКК» как альтернатива оскандалившимся коммерческим «управляшкам». Эта региональная УК получила в ведение 107 многоквартирных домов в 9-м, 15-м, 19-м микрорайонах, на улицах 8 Марта, Циолковского, Юных Натуралистов, Шубина. Но почти сразу стала антилидером по числу жалоб на ее работу. В итоге ОГУП «ЛОКК» полностью ушел из Липецка как УК, наработав более 100 миллионов рублей долгов. Организация избежала банкротства лишь потому, что являлась балансодержателем ряда областных активов.