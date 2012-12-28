Елецкий каратист на престижных соревнованиях получил приз за самый короткий бой

А в обычной жизни он учится на педагога и психолога.

Гавриленко и Беклемищева тренирует Сергей Чермошенцев, а Асланову – Станислав Семянников, который был награжден специальным дипломом «Тренер победителя».





Фото из архива участников соревнований

Каратисты из Ельца завоевали медали престижных всероссийских соревнований «Московский кайман» в столичном Центра единоборств «Самбо 70».Сергей Гавриленко выиграл «бронзовую» медаль среди мужчин (старше 18 лет) в весовой категории до 70 кг.Особняком стоит его бой за 3-е место. Сергей завершил его спустя несколько мгновений, чётким ударом отправив соперника в нокаут. За это студент института психологии, педагогики и спорта ЕГУ в дополнение к медали получил специальный приз «За самый короткий бой среди мужчин».Елизавета Асланова стала победительницей «Московского каймана» среди юниорок 16-17 лет в весовой категории до 60 кг.Георгий Беклемищёв взял «бронзу» среди юниоров 16-17 лет в весе до 60 кг.