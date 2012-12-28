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Происшествия
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сегодня, 11:42
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Умерла пострадавшая при атаке БПЛА в Липецком округе Светлана Орехова
За её жизнь врачи боролись с 26 августа.
Светлана Орехова умерла в субботу, 5 сентября от тяжелейших ожогов и термоингаляционной травмы. За её жизнь врачи боролись с 26 августа.
Напомним, ночью 26 августа в Липецком округе БПЛА попал в двухэтажный коттедж, после чего в доме начался пожар. В результате погибли 13-летний подросток и его 55-летний дед Олег Орехов. 1 сентября мальчик должен был пойти только в седьмой класс. 30 августа его вместе с дедом похоронили на Ново-Ссёлковском кладбище.
Во время прилёта 37-летняя мать мальчика, спасаясь, выпрыгнула из окна второго этажа. Женщина получила перелом пяточных костей и травму позвоночника и была прооперирована.
А 55-летняя бабушка погибшего подростка Светлана Орехова попала в реанимацию областного ожогового центра с ожогами 34% тела, была подключена к аппарату ИВЛ и введена в искусственную кому.
Дом, в котором жила семья из четверых человек: 55-летняя Светлана Орехова, её 55-летний муж Олег Орехов и их 37-летняя дочь Вероника с 13-летним сыном сгорел.
Следком возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины и подростка. Теперь не стало и бабушки мальчика.
55-летняя Светлана Орехова — воспитатель детского сада Nº22 Липецка, абсолютный победитель городского профессионального конкурса «Воспитатель года-2009», победитель областного публичного конкурса «Воспитатель года» в номинации «Педагогика здоровья». Портрет Светланы Ореховой был представлен на Доске почета «Трудовая слава города Липецка». Также педагог награждена грамотой управления образования администрации Липецка, памятным знаком «Липецк — город мастеров». Её воспитанники являются победителями и призерами городских фестивалей и конкурсов детского творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга творчества», «Родничок», «Солнце в каждом».
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