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сегодня, 11:42
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Умерла пострадавшая при атаке БПЛА в Липецком округе Светлана Орехова

За её жизнь врачи боролись с 26 августа.

9 сентября на Ново-Ссёлковском кладбище похоронили пострадавшую от атаки БПЛА в Липецком округе 55-летнюю Светлану Орехову — воспитателя детского сада Nº22 Липецка. Об этом GOROD48 рассказала её дочь Анастасия Никитина.

Светлана Орехова умерла в субботу, 5 сентября от тяжелейших ожогов и термоингаляционной травмы. За её жизнь врачи боролись с 26 августа.

Напомним, ночью 26 августа в Липецком округе БПЛА попал в двухэтажный коттедж, после чего в доме начался пожар. В результате погибли 13-летний подросток и его 55-летний дед Олег Орехов. 1 сентября мальчик должен был пойти только в седьмой класс. 30 августа его вместе с дедом похоронили на Ново-Ссёлковском кладбище.

Во время прилёта 37-летняя мать мальчика, спасаясь, выпрыгнула из окна второго этажа. Женщина получила перелом пяточных костей и травму позвоночника и была прооперирована.  

А 55-летняя бабушка погибшего подростка Светлана Орехова  попала в реанимацию областного ожогового центра с ожогами 34% тела, была подключена к аппарату ИВЛ и введена в искусственную кому. 

Дом, в котором жила семья из четверых человек: 55-летняя Светлана Орехова, её 55-летний муж Олег Орехов и их 37-летняя дочь Вероника с 13-летним сыном сгорел. 

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины и подростка. Теперь не стало и бабушки мальчика.

55-летняя Светлана Орехова — воспитатель детского сада Nº22 Липецка, абсолютный победитель городского профессионального конкурса «Воспитатель года-2009», победитель областного публичного конкурса «Воспитатель года» в номинации «Педагогика здоровья». Портрет Светланы Ореховой был представлен на Доске почета «Трудовая слава города Липецка». Также педагог награждена грамотой управления образования администрации Липецка, памятным знаком «Липецк — город мастеров». Её воспитанники являются победителями и призерами городских фестивалей и конкурсов детского творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга творчества», «Родничок», «Солнце в каждом».
воздушная тревога
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Комментарии (24)

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Сначала новые
м
36 минут назад
бедная женщина,осталась одна,на костылях,без дома,без помощи... как жить дальше?
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Егороч
56 минут назад
Царство небесное погибшим под мирным кровом главное чтобы правительство не осталось в стороне от дочери которая в больнице
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Вася
сегодня, 14:28
Ужас! Нет слов! Вероники здоровья и терпения! Жить с таким грузом на сердце не просто!!!
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Тамара
сегодня, 14:19
Тяжелее всего дочери, которая потеряла сына, отца и мать. Дай Бог ей сил.
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65+
сегодня, 14:06
Ушла к мужу и внуку , царствие небесного .
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Соболезнование
сегодня, 14:00
Дом снаружи цел.
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Медведица
сегодня, 13:43
Очень жаль хороших людей!! Соболезнования близким.
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Эх
сегодня, 13:43
Светлая память. Соболезнования семье. Очень жаль пострадавшую женщину - осталась без сына и родителей.
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Педагог
сегодня, 13:29
Соболезнование родным и дочке. Нет слов, скорбим с Вами.
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Тата
сегодня, 13:27
Зачем вы пишите ,что дом сгорел. ОН стоит целый. Только передняя часть без окон и обгорелый фасад. С боку все окна стекла целы. Да может внутри все и обгорело, но дом цел.
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кукушка
22 минуты назад
Вот придет вор-что то да оставит, а пожар-что не сгорело, то испорчено.
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Оля
51 минуту назад
К чему здесь пол дом писать?! Люди погибли, а Вас дом волнует. Ну, и люди!!!
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