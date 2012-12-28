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1331
вчера, 14:27
44

Жильцы дома на улице Папина живут без горячей воды с 1 июня

Все это время они получают отписки от «РИР Энерго» с одним и тем же текстом: «просим извинения за доставленные неудобства».

В редакцию GOROD48 обратилась Кристина Чернухина, многодетная мать из дома №2в на улице Папина с просьбой о помощи: горячей воды в 10-этажке нет с 1 июня:

«На все звонки в ЕДС, Госжилинспекцию, «РИР Энерго», УК «Триумф» ответ только один: ведутся работы. Все вокруг раскопано, но работы у нас не ведутся совсем. У меня трое детей, все в спорте и школьники. У меня нет бойлера и поставить его нет возможности. Я постоянно грею кастрюли, чтобы выкупать детей. У меня просто нет уже никаких сил».

В качестве подтверждения своих слов Кристина прислала два десятка скринов сообщений «РИР Энерго» с разными датами, в которых энергетики уведомляют жителей дома №2в о проведении аварийных работ. Каждое такое сообщение заканчивается фразой: «просим извинения за доставленные неудобства».

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Мы обратились за комментарием в «РИР Энерго». Нам ответили, все коммуникации на улице Папина находятся в плачевном состоянии. Им — по 50 лет. И каждый этап гидравлических испытаний приводит к большому количеству новых порывов. Металл сгнил так, что очень сложно прихватить сваркой новые трубы к старым. «Сейчас мы временно отвлекли силы нашего подрядчика на устранение порывов на теплосетях 500 и 700 миллиметров, которые произошли после запуска в работу Северо-Западной котельной после завершения в прошлую пятницу второго этапа гидравлических испытаний. Как только эти аварийные работы будут завершены, рабочие вернутся на улицу Папина».

А вот что нам сообщили в пресс-службе липецкой мэрии:

«Отсутствие горячего водоснабжения в доме № 2В по улице Папина связано с работами на тепловых сетях. При этом причиной длительного отключения стали несколько этапов работ, проводимых филиалом АО «РИР Энерго» – «Липецкая генерация». В июне и августе на тепловых сетях от Юго-Западной котельной проводились гидравлические испытания на прочность и плотность. Они требовали отключения горячего водоснабжения у всех потребителей, подключённых к котельной. После испытаний начался текущий ремонт тепловых сетей. С 1 сентября в 14:00 подача тепловой энергии для горячего водоснабжения домов № 1В и № 2В по улице Папина была прекращена именно из-за необходимости ремонта тепловой сети в районе дома № 2В. Ситуация осложняется высоким износом тепловых сетей Липецка — он превышает 60%. Поэтому в ходе плановых работ регулярно выявляются участки, требующие дополнительного ремонта. Откладывать такие работы нельзя, поскольку это повышает риск аварий и новых отключений в отопительный сезон.

Сейчас ресурсоснабжающая организация совместно с управляющей компанией принимает меры для максимально быстрого завершения ремонта и восстановления горячего водоснабжения. Администрация города держит ситуацию на контроле».
ремонт сетей
отключение
горячая вода
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Комментарии (44)

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Звездная, 11
вчера, 23:53
У нас тоже нет горячей воды! На 2 недели отключили до 14 сентября, но так и не дали, холод собачий в квартирах, а РИР-энерго даже ничего нам и не пишет.
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самсон
вчера, 23:10
вы просите,чтобы государство взяло к себе.оно пренадлежит государсву,чем не довольны.это вы.
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Тюю
вчера, 22:26
Толстого 42, 40,44 с 04 июля по сентябрь без горячей воды жили. Также одни отписки и никто не наказал за превышение допустимого срока перерыва в подачи воды. Дотянули дотолкали до второго этапа гидравлика и срок сначала считать начали.
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пенсионерка
вчера, 20:31
Депутатская 51 а, половина дома без горячей воды уже месяц, такие же отписки, а у половины дома есть горячая вода, вот как людей разделили!
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Аркадий
вчера, 18:28
Господа! Центр Липецка без горячей воды уже месяц. На звонки удивительно оптимистичный голос сообщает, извините за доставленные неудобства, сроки не оглашаются. Когда же эти товарищи не очень правильной социальной ориентации начнут оглашать реальные даты? Мать их за ногу и повыше!
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Житель
вчера, 17:55
Папина ,31б месяц без горячей воды. Должны были дать 26 августа. Приходят точно такие же отписки.
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чиновник
вчера, 17:45
по картинкам (слайды) у нас всё хорошо! бУДЕМ РАБОТАТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ.
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qwerty
вчера, 16:46
Дома на ул. Кривенкова также с 1 июня без горячей воды. Вместо горячей воды - регулярные однотипные уведомления: Уважаемый клиент! В связи с проведением ремонтных работ на сетях по адресу: г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 13а возможны ограничения в поставке горячей воды c 19:00 14.09.2026. Планируемая дата окончания работ 23:00 16.09.2026. Приносим извинения за доставленные неудобства. С уважением, филиал АО "РИР Энерго" - "Липецкая генерация"
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А
вчера, 16:45
Бойлер купить не судьба???
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Судьба
вчера, 17:26
Нет! + электричество, если все бойлер включат разом вот тогда и его не будет.
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Клара
вчера, 16:31
Наш рекорд на Первомайской 57 перебъют.У нас не было горячей воды с 12 мая по 17 августа.
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Оля
вчера, 23:06
Как и на 8 марта не было с мая! Только огромные ямы до сих пор остались, а рабочих нет, чтобы обратно закопали.
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