Жильцы дома на улице Папина живут без горячей воды с 1 июня

Все это время они получают отписки от «РИР Энерго» с одним и тем же текстом: «просим извинения за доставленные неудобства».

В редакцию GOROD48 обратилась Кристина Чернухина, многодетная мать из дома №2в на улице Папина с просьбой о помощи: горячей воды в 10-этажке нет с 1 июня:«На все звонки в ЕДС, Госжилинспекцию, «РИР Энерго», УК «Триумф» ответ только один: ведутся работы. Все вокруг раскопано, но работы у нас не ведутся совсем. У меня трое детей, все в спорте и школьники. У меня нет бойлера и поставить его нет возможности. Я постоянно грею кастрюли, чтобы выкупать детей. У меня просто нет уже никаких сил».В качестве подтверждения своих слов Кристина прислала два десятка скринов сообщений «РИР Энерго» с разными датами, в которых энергетики уведомляют жителей дома №2в о проведении аварийных работ. Каждое такое сообщение заканчивается фразой: «просим извинения за доставленные неудобства».Мы обратились за комментарием в «РИР Энерго». Нам ответили, все коммуникации на улице Папина находятся в плачевном состоянии. Им — по 50 лет. И каждый этап гидравлических испытаний приводит к большому количеству новых порывов. Металл сгнил так, что очень сложно прихватить сваркой новые трубы к старым. «Сейчас мы временно отвлекли силы нашего подрядчика на устранение порывов на теплосетях 500 и 700 миллиметров, которые произошли после запуска в работу Северо-Западной котельной после завершения в прошлую пятницу второго этапа гидравлических испытаний. Как только эти аварийные работы будут завершены, рабочие вернутся на улицу Папина».А вот что нам сообщили в пресс-службе липецкой мэрии:«Отсутствие горячего водоснабжения в доме № 2В по улице Папина связано с работами на тепловых сетях. При этом причиной длительного отключения стали несколько этапов работ, проводимых филиалом АО «РИР Энерго» – «Липецкая генерация». В июне и августе на тепловых сетях от Юго-Западной котельной проводились гидравлические испытания на прочность и плотность. Они требовали отключения горячего водоснабжения у всех потребителей, подключённых к котельной. После испытаний начался текущий ремонт тепловых сетей. С 1 сентября в 14:00 подача тепловой энергии для горячего водоснабжения домов № 1В и № 2В по улице Папина была прекращена именно из-за необходимости ремонта тепловой сети в районе дома № 2В. Ситуация осложняется высоким износом тепловых сетей Липецка — он превышает 60%. Поэтому в ходе плановых работ регулярно выявляются участки, требующие дополнительного ремонта. Откладывать такие работы нельзя, поскольку это повышает риск аварий и новых отключений в отопительный сезон.Сейчас ресурсоснабжающая организация совместно с управляющей компанией принимает меры для максимально быстрого завершения ремонта и восстановления горячего водоснабжения. Администрация города держит ситуацию на контроле».