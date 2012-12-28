Жители спального района Липецка приняли салют за атаку БПЛА

От испуга при разрывах салюта получила травму женщина. Жители района готовят коллективную жалобу.

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Поздно вечером 25 сентября жильцов домов домов №61А, 61 и 65 по улице Депутатской перепугали разрывы. Липчане приняли их за звуки атаки БПЛА. Оказалось, их соседи из дома №65 праздновали день рождения и запустили салют.Для жительницы дома №61А Татьяны чужое веселье закончилось травмой.«Я проснулась от грохота и вспышек, и упала с кровати на плечо, в попытке спрятаться. Салют разорвался прямо возле нашего окна на 10-м этаже. Оно к тому же было открыто. Я подумала, что дрон попал куда-то, мне показалось, что я ранена, и я начала ползти в коридор. Муж тоже не понял, в чем дело, и накрыл меня одеялом. В итоге мы поехали в травмпункт, вправляли плечевой сустав, мне теперь месяц ходить с бандажом», — рассказала Татьяна GOROD48.Возмущенные жильцы домов вышли на улицу, началась перепалка, она закончилась мирно, но люди до сих пор не могут отойти от случившегося. Жильцы дома 61А готовят коллективную жалобу. А Татьяна с мужем собираются обратиться в полицию.Запуск салютов и фейерверков в Липецкой области запрещен с 1 июня 2023 года. При этом использование шумной пиротехники с 22:00 до 08:00 запрещает и закон о тишине.Однако в Липецке, над которым чуть ли не ежедневно сбивают беспилотники, оба запрета игнорируют. Например, в ночь с 18 на 19 августа фейерверк запустили в «Университетском» прямо во время действия красного уровня опасности.