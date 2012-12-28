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сегодня, 13:11
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Жители спального района Липецка приняли салют за атаку БПЛА

От испуга при разрывах салюта получила травму женщина. Жители района готовят коллективную жалобу.

Поздно вечером 25 сентября жильцов домов домов №61А, 61 и 65 по улице Депутатской перепугали разрывы. Липчане приняли их за звуки атаки БПЛА. Оказалось, их соседи из дома №65 праздновали день рождения и запустили салют.

Для жительницы дома №61А Татьяны чужое веселье закончилось травмой.

«Я проснулась от грохота и вспышек, и упала с кровати на плечо, в попытке спрятаться. Салют разорвался прямо возле нашего окна на 10-м этаже. Оно к тому же было открыто. Я подумала, что дрон попал куда-то, мне показалось, что я ранена, и я начала ползти в коридор. Муж тоже не понял, в чем дело, и накрыл меня одеялом. В итоге мы поехали в травмпункт, вправляли плечевой сустав, мне теперь месяц ходить с бандажом», — рассказала Татьяна GOROD48.

Возмущенные жильцы домов вышли на улицу, началась перепалка, она закончилась мирно, но люди до сих пор не могут отойти от случившегося. Жильцы дома 61А готовят коллективную жалобу. А Татьяна с мужем собираются обратиться в полицию.

Запуск салютов и фейерверков в Липецкой области запрещен с 1 июня 2023 года. При этом использование шумной пиротехники с 22:00 до 08:00 запрещает и закон о тишине.

Однако в Липецке, над которым чуть ли не ежедневно сбивают беспилотники, оба запрета игнорируют. Например, в ночь с 18 на 19 августа фейерверк запустили в «Университетском» прямо во время действия красного уровня опасности.
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
Совет
8 минут назад
упавшей.Попробуйте на будущее к кровати пристегиваться
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Татьяна
9 минут назад
Конец рабочей недели люди спокойно легли отдыхать и такое бабахивание. При такой обстановке в стране естественно не подумаешь что кто то себя так расценивает и других для них людей нет.
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Автолорд
12 минут назад
Я бы ещё взялся за недалеких с дырявыми глушителями
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Александр Н.
34 минуты назад
С головой у людей совсем плохо,в такое напряжённое время запускать салюты.
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Горожанка
38 минут назад
Внукам Людвига Аристарховича было скучно и они подняли весь город на уши.
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Машенька
47 минут назад
Ведь говорят: "Не пейте алкоголь.Дети дураками будут".В 90-е никто не слушал,вот итог.
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ух ты
51 минуту назад
Салют с другого конца города смотрел. мощно. не хуже чем на день города
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Да
11 минут назад
Таких даже на новый год не видели
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Гость
53 минуты назад
Вот штраф реальный заплатят, тогда может поймут, что не время запускать салюты.
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Дело молодое
сегодня, 13:42
Классно отпраздновали и отлично повеселились, оторвались. За салют простите
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Гость
15 минут назад
Бог простит! Говорят,дуракам прощается многое.
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липчанин
48 минут назад
Поздравляю вас с днем рождения. Спасибо за салют
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Липецкие басни
сегодня, 13:34
Это Пипецк, такое тут в порядке вещей, как и в подъезде на пдощадке покакать!
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