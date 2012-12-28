Липецкая вечЁрка: молодая пара врезалась в столб, бабье лето — всё, и кто станет главным судьей области
Общество
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сегодня, 13:28
Липецкий областной Совет снова стал шестипартийным
Впрочем, все решения все равно будут принимать единороссы.
Три места по этим спискам получат представители «Единой России», два — члены КПРФ. По одному мандату получат представители других партий, преодолевших 5-процентный барьер: «Справедливой России», ЛДПР, «Новых людей», партии пенсионеров.
Напомним, что в 25 из 27 одномандатных избирательных округах победу одержали кандидаты от «ЕР». Еще два мандата получили представители КПРФ.
Таким образом, в новом составе облсовета квалифицированное большинство получила «Единая Россия». У её представителей — 28 мест из 36-ти. Так что все решения будут принимать единороссы несмотря на то, что по факту в областном Совете будут заседать представители шести партий.
В предыдущем составе областного Совета, который был избран в сентябре 2021 года, было 42 депутата: 28 из них избрались по одномандатным округам, еще 14 мандатов были распределены среди партий. В нем также было шесть фракций: 23 депутата представляли «Единую Россию», 15 — КПРФ. У эсеров, ЛДПР, «Партии пенсионеров» и «Новых людей» было по одному мандату. Однако в итоге к шести фракциям прибавилось объединение «Депутаты Липецка», в которое вошли два парламентария, избравшиеся от КПРФ. А сама фракция КПРФ поредела до 10 депутатов.
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