36-летняя женщина хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам больше миллиона
Общество
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42 минуты назад
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В Липецке отремонтирована улица Первомайская
Подрядчику мэрии осталось обновить несколько улиц на Новолипецке и отремонтировать большими картами несколько участков дороги по улице Гагарина.
Ремонт дороги на Первомайской, как и на улице Советской, входят в 224-миллионный контракт, деньги на который мэрии выделило правительство области. Срок завершения контракта — 15 октября.
По контракту осталось обновить несколько дорог на Новолипецке (дублер улицы Адмирала Макарова, улицы Адмирала Лазарева, Рязанскую и переулок Задонский), а также заменить большими картами верхний слой асфальта на улице Гагарина.
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