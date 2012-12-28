В Липецке отремонтирована улица Первомайская

Подрядчику мэрии осталось обновить несколько улиц на Новолипецке и отремонтировать большими картами несколько участков дороги по улице Гагарина.

В Липецке закончился ремонт дороги на улице Первомайской, осложненный прокладкой под ней нового водопровода. На свежий асфальт осталось нанести разметку. Обновление улицы обошлось бюджету в 60,6 млн рублей.Ремонт дороги на Первомайской, как и на улице Советской, входят в 224-миллионный контракт, деньги на который мэрии выделило правительство области. Срок завершения контракта — 15 октября.По контракту осталось обновить несколько дорог на Новолипецке (дублер улицы Адмирала Макарова, улицы Адмирала Лазарева, Рязанскую и переулок Задонский), а также заменить большими картами верхний слой асфальта на улице Гагарина.