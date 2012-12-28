В отношении начальника управления строительства мэрии Липецка возбуждено уголовное дело
Сегодня в Липецке: визит олимпийского чемпиона и актёра из «Реальных пацанов», люди-мемы начали вредить
Происшествия
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сегодня, 09:04
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Ночью в Липецкой области работала ПВО
Режим воздушной тревоги действовал с девяти вечера до шести утра.
Всего за ночь над этими регионами и Черным морем подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 592 беспилотника самолетного типа.
Воздушная тревога в Липецкой области объявлялась с девяти вечера до шести утра.
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