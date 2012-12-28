Ночью в Липецкой области работала ПВО

Режим воздушной тревоги действовал с девяти вечера до шести утра.



Липецкая область в числе 19 регионов страны, над которыми этой ночью сбиты БПЛА, говорится в сводке Минобороны РФ.Всего за ночь над этими регионами и Черным морем подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 592 беспилотника самолетного типа.Воздушная тревога в Липецкой области объявлялась с девяти вечера до шести утра.