Бывший мэр Задонска Владимир Калугин и бывший подполковник спецслужб Максим Салманов осуждены гарнизонным судом
Сегодня в Липецке: в горожанах пробудилась тяга к служебным романам, скоро многим поднимут зарплату
Сегодня в Липецке: в горожанах пробудилась тяга к служебным романам, скоро многим поднимут зарплату
Слово — не воробей: жительница Грязинского округа обложила матом сына соседей и заплатит за это 30 000 рублей
Происшествия
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сегодня, 10:03
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13-летний подросток надышался дезодорантом и умер
Трагедия случилась вчера в Ельце.
Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств гибели ребёнка.
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