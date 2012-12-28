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сегодня, 10:03
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13-летний подросток надышался дезодорантом и умер

Трагедия случилась вчера в Ельце.

2 сентября в Ельце 13-летний подросток надышался парами дезодоранта и умер. Делал это он в компании друзей, но с ними всё нормально.

Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств гибели ребёнка.
несчастный случай
дети
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
ттт
18 минут назад
естественный отбор во всей своей беспощадности. В современном мире интернета не найти себе в 13 лет развлечения кроме как дрянью надышаться, так хоть никого за собой не утянул.
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Злая тетя
30 минут назад
Сейчас многие пользуются туалетной водой запах которой просто настолько отвратительный, что вызывает рвотный рефлекс и причём с таким запахом ходят что женщины,что мужчины,он одинаковый, с примесью запаха сигарет. Ну неужели настолько извратились вкусы у людей,что они не понимают как это неприятно нюхать окружающим,только тараканов травить таким запахом. Мальчика жаль, это просто какое то безумие нюхать химию.
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-
35 минут назад
Челенж газовых баллончиков. Дайте уже детям современные бесплатные кружки, секции и занятия. Сейчас соцсети закроют, будет хуже.
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Бегемот (кот)
36 минут назад
вот кто им подсказывает, что нюхать, голову б оторвать.
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Обязать
36 минут назад
Изменить формулу дезодорантов, что б дети не умирали.
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Вот нам
37 минут назад
ещё одно доказательство, что не наркотики виновны в смерти людей, а сами люди. Что теперь производителей и продавцов дезодорантов наказывать что ли? Или, если люди в реке тонут,то что, река виновата?
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Пир
45 минут назад
Жалко
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