13-летний подросток надышался дезодорантом и умер

Трагедия случилась вчера в Ельце.

2 сентября в Ельце 13-летний подросток надышался парами дезодоранта и умер. Делал это он в компании друзей, но с ними всё нормально.Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств гибели ребёнка.