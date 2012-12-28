В Липецке впервые в срок завершили ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Осталось отремонтировать пять дорог за средства дополнительной субсидии правительства области, но срок этого контракта истечет 15 октября.

Такого за последние обозримые годы не было никогда: в Липецке впервые в срок, без скандалов, завершен ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», заменившего нацпроект «Безопасные качественные дороги».В этом году управление главного смотрителя Липецка проторговало ремонт 17 дорог со сроком завершения работ к 31 августа. Все сделано! Самый большой контракт за 251,2 млн рублей при старте торгов в 328,3 миллиона взяла компания «Инфинити Групп». Она отремонтировала улицы Жуковского и 6-ой Гвардейской дивизии на Тракторном, проезды Сержанта Кувшинова и Поперечный, Петровский спуск, Грязинское шоссе (от дома № 222Б по улице Зои Космодемьянской до остановки «Пионерские лагеря»), улицы Адмирала Макарова, Прокатную и Волжскую на Новолипецке, улицу Маршала Рыбалко на 10-й Шахте, улицу 40 лет Октября (от дома № 197А по Студеновской до дома № 19А по Ушинского) на Соколе, улицу Юных Натуралистов.За счет сложившейся экономии на торгах УГС проторговало ремонт Елецкого шоссе (от кольцевой развязки улиц Московской и Катукова до выезда на улицу Хренникова), улицы Агрономической и Сергея Литаврина за 45,5 млн рублей. Этот подряд взяла компания «Феликс Групп». За счет сэкономленных средств этот же подрядчик частично обновил улицы Московскую (от здания №1.5 по проезду Поперечный до остановки «Улицы Московская»), Студеновскую и Гагарина за 16,3 млн рублей. «Феликс Групп» привел в порядок и 350 метров улицы Бородинской от дома №1 до дома №39 за 3,4 млн рублей.Опять-таки на сэкономленные от торгов с участием ООО «Феликс Групп» средства удалось отремонтировать дорогу на улице Карла Маркса между двумя судами (областным и арбитражным). Это сделала компания «Промстрой», сбившая в ходе торгов цену с начальных 15,5 млн рублей до 10,8 миллиона. А индивидуальный предприниматель из Доброго Андрей Прохоров отремонтировал 330-метровую дорогу по улице Михайловской в Сселках за 8,1 млн рублей при стартовой цене объекта в 13,5 миллиона.В работе остался последний муниципальный контракт: на обновление покрытия дорог в Липецке на средства областной субсидии в 200-миллионов рублей, к которым на условиях софинансирования мэрия добавила своих 24,7 миллиона. В этот пакет вошло восстановление улиц Советской и Первомайской, Арсеньева на Соколе, Адмирала Лазарева и Рязанской на Новолипецке, Краснознаменной в районе Тракторного, Новотепличной на Опытной (от дома №1 до дома №23), Гагарина (от улицы Интернациональной до железнодорожного вокзала), а также внутриквартального проезда по бульвару Шубина в 24-м микрорайоне. По этому контракту подрядчиком еще не выполнены работы на улицах Арсеньева, Адмирала Лазарева и Рязанской, а также Первомайской, с которой еще не ушел подрядчик «РВК-Липецк», прокладывающий там методом горизонтально-направленного бурения около километра нового водопровода. Но на исполнение работ по этому договору у компании «Инфинити Групп» есть время до 15 октября.Кроме этого, в этом году мэрия потратила 77,4 млн рублей на дорожную разметку. На эту сумму воронежская компания «ДЭП-31» раскрасила белой, желтой и синей краской 48 дорог в Левобережном районе, 76 — в Октябрьском, по 80 — в Советском и Правобережном.