Липецкая вечЁрка: забили часы желаний, смертельная авария, и кто сбрасывал мебель на машины
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Погода в Липецке
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56 минут назад
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Небольшие дожди в Липецкой области пройдут лишь местами
Антициклон принес в Липецкую область теплую погоду.
Среднесуточные температуры составят: 12-14 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди, ночью местами туман. Ветер восточный, ночью 2-7 м/сек, днем 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10 градусов, днем от +15 до +20 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем – от +16 до +18 градусов.
День 27 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 5 градусов мороза.
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