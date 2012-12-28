Небольшие дожди в Липецкой области пройдут лишь местами

Антициклон принес в Липецкую область теплую погоду.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в гребне антициклона, однако в зоне слабовыраженного атмосферного фронта местами пройдут небольшие дожди.Среднесуточные температуры составят: 12-14 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди, ночью местами туман. Ветер восточный, ночью 2-7 м/сек, днем 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10 градусов, днем от +15 до +20 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем – от +16 до +18 градусов.День 27 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 5 градусов мороза.