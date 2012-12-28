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сегодня, 17:07
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Михаил Щербаков: «У вас подрядчик что, удовольствие испытывает? Или прибыль такая, что он готов переделывать трижды?»

Глава Липецка — о подготовке к зиме, отягощенной угрозами атак БПЛА.  

Корреспондент GOROD48 поймал главу Липецка Михаила Щербакова в тот момент, когда холл мэрии заполнили участники большого совещания по подготовке к зиме. Руководители департамента ЖКХ, энергетических и управляющих компаний расходились с озабоченными лицами. И было от чего: город перекопан вдоль и поперёк, до начала отопительного сезона — месяц, а к привычным рискам аварий на сетях добавились ещё и внешние угрозы.

— Михаил Александрович, весь город — в раскопках. Успеют ли энергетики закончить свои работы хотя бы к середине октября?

— Мы с энергетиками встречаемся практически каждый день. Смотрим, что сделано, что — нет. Буду честным — никто не обещает, что новый отопительный сезон окажется без отключений. Причём вне зависимости от того, что мы успеем сделать.

Проблема Липецка в том, что город стремительно развивался в пятидесятые–восьмидесятые годы. И в Липецке в отличие от многих других городов, где коммунальная инфраструктура создавалась и постепенно обновлялась на протяжении десятилетий, враз посыпалось всё, что было построено 50–60 лет назад. И вот из-за этого липчане жалуются на перерытый повсеместно город. Однако если сегодня не менять самые ключевые сети сразу большими участками, завтра будет ещё хуже.

— Энергетики говорят, что темпы ремонтов не успевают за темпами выбывания сетей…

— Это так. В Липецке изношено 80–90% сетей. Вот вам живой пример: небольшой участок, сто погонных метров (мэр берёт лист бумаги и рисует трубу). Этим летом после двух этапов гидравлических испытаний на этой трубе случилось четыре порыва. Четыре! Люди жили без горячей воды две недели. Запустили — бац! Новый порыв. Отремонтировали. Вновь подали горячую воду — второй порыв. Отремонтировали по новой. Третий и четвёртый! И такие сети — во всём центре города. Так что в целом проблема серьёзная.

Поэтому мне пришлось принять болезненное, но единственно верное решение: одновременно перекрыть часть дороги на спуске к Октябрьскому мосту у памятника Танкистам и улицу Механизаторов. Я понимал, что мы ограничиваем движение с одного берега реки на другой в обоих направлениях, но, а что было делать? Если мы оставим гнилую теплосеть на улице Механизаторов на следующий год, гарантированно получим чрезвычайную ситуацию среди зимы, ведь через эту трубу запитан большой жилой массив. И мы не можем рисковать.

— Допустим, к середине октября ремонты закончатся. Но что дальше? Мы видим, что «РИР Энерго» и «Квадра» катастрофически не успевают восстанавливать за собой дороги и тротуары. В прошлом году привлекалось для этого муниципальное «Управление благоустройства». Что будет этой осенью?

— Наше МБУ уже привлечено к восстановлению благоустройства на месте раскопок «РВК», за счёт горводоканала, конечно. Сейчас мы начали обсуждать с «РИР Энерго» то же самое — чтобы МБУ заходило на благоустройство в полный рост, потому что ресурсникам не хватает сил на восстановление благоустройства.

И это нам выгодно. МБУ имеет штат, технику и опыт. Пример: перекрёсток Гагарина и Шкатова. Там подрядчик одной ресурсоснабжающей компании восстановил дорогу — и покрытие провалилось. Восстановил заново — провалилось снова. Потом — в третий раз! Я говорю заказчику: «У вас подрядчик что, удовольствие испытывает? Или у него настолько большая прибыль, что он готов переделывать трижды?» Мне отвечают: «Прибыли у компании нет». Но тогда вопрос: либо он мазохист и издевается над собой, либо садист и издевается над нами. Третьего не дано. Ни тот, ни другой вариант меня не устраивают. Лучше мы сами всё восстановим, чем надеяться на подрядчиков, которые сегодня есть, а завтра — их нет.

— Подготовку к зиме в этот раз осложняют внешние риски: возможные атаки объектов критической инфраструктуры. Что для их защиты делает мэрия?

— Да, у нас есть муниципальные объекты: котельные, канализационно-насосные станции и многое другое, без чего не может жить город. Работа по их защите уже началась. Универсальной таблетки нет — накрыл объект противодроновой сеткой, и все спокойны. Это не всегда работает. Поэтому здесь подход комплексный. Наша главная задача — не оставить липчан без тепла, воды и света. Это понимают и ресурсоснабжающие организации.

— Мы помним порыв теплосети 13 января 2024 года на улице Барашева. Тогда «РИР Энерго» не сумело локализовать аварию, так как в месте переключения подачи тепла на другие сети просто заклинило запорный вентиль. В итоге случилось ещё несколько порывов, и 50 тысяч липчан в 20-градусный мороз на сутки остались без тепла…

— «РИР Энерго» сделало выводы — энергетики заменили старую теплосеть на Барашева и Неделина за счёт своей инвестпрограммы. Такая работа проведена и в других районах города. Как раз чтобы избежать повторений аварий, подобной той, о которой вы сказали, мы разработали план действий и даже провели учения.

Считаю, что мы готовы к режиму ЧС. Мы провели тренировки с задействованием всех городских служб. Каждый знает свой манёвр: куда пойдёт, что будет делать. Проработаны поквартирные обходы, оповещение через домовые чаты, подвоз транспортом тех, кто будет готов переехать в пункты временного размещения. Первая забота — семьи с детьми, пожилые, маломобильные и лежачие больные.

— И последнее: мобильные огневые группы для борьбы с БПЛА. Как идёт комплектация? Будут ли они действовать в городской черте?

— Да, одна такая группа уже действует. Липчане, думаю, уже видели и слышали её работу. Что касается комплектации — я сам записался в МОГ, записались и многие мои коллеги по администрации. С начала октября начнём проходить подготовку. Это наша общая ответственность.

отопительный сезон
БПЛА
Михаил Щербаков
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Рвк-водолаз
27 минут назад
В рвк ЗП 35-40 зато в интернете пишут 35-80 смешно
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vlad
6 минут назад
Хотите сказать: "Как платят, так и работаем."?
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vlad
29 минут назад
Ситуация абсурдная. Видимо, выгодней десять раз раскопать и заменить десять кусков старых труб на одном участке, чем заменить полностью на новое. Хотя, при отсутствии государственного контроля, когда меняют на на то, что дешевле и доступней, новые трубы прослужат 10-15 лет.
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vlad
43 минуты назад
Ситуация абсурдная. Видимо, выгодно десять раз перекапывать и менять по кускам старые трубы, чем заменить целиком на новые. Но, сейчас нет государственного контроля, поэтому меняют на то, что дешевле и доступней, поэтому даже такой вариант не гарантирует срок службы нового трубопровода более 10-15 лет.
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Электрик
55 минут назад
Житель! Изучи, что такое 1я категория надежности и не пиши ничего про мобильные котельные на несколько домов в зимний период.
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Мистер очевидность
сегодня, 18:07
Веселая зима нас ожидает...
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гость
сегодня, 17:56
Михаил, желаю победы в борьбе с РВК.
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Житель
сегодня, 17:51
А не пора ли переходить на мобильные котельные? И забыть про трубы. Котельная на несколько домов или просто на дом...
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оптимист
27 минут назад
какие "мобильные котельные"?! буржуйки закупаем!
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vlad
56 минут назад
Нужно было начинать это делать лет 30-40 назад. Сейчас это невозможно по нескольким причинам: 1-проект дома не предусматривал такой вариант; 2-стоимость "переделки" в несколько раз превышает стоимость существующей сети. Не даром говорят, что дешевле и проще построить заново, чем ремонтировать старое.
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САИ
сегодня, 17:47
1.управляющие компании передать в муниципальную собственность, как например в Москве. 2. Липецкгражланпроект закрыт, кто ведёт генплан в городе? 3.Новые дома, потребители энергоресурсов строятся без учёта пропускной способности магистралей, никто этим не занимается.
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И шо
сегодня, 17:46
Может ИИ подключить,и спросить Алису,она то точно наверное знает ,шо делать.
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гость
сегодня, 17:42
Сначала, проверьте тех, кто закупает новые трубы.
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