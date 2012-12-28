Михаил Щербаков: «У вас подрядчик что, удовольствие испытывает? Или прибыль такая, что он готов переделывать трижды?»

Глава Липецка — о подготовке к зиме, отягощенной угрозами атак БПЛА.



Корреспондент GOROD48 поймал главу Липецка Михаила Щербакова в тот момент, когда холл мэрии заполнили участники большого совещания по подготовке к зиме. Руководители департамента ЖКХ, энергетических и управляющих компаний расходились с озабоченными лицами. И было от чего: город перекопан вдоль и поперёк, до начала отопительного сезона — месяц, а к привычным рискам аварий на сетях добавились ещё и внешние угрозы.— Мы с энергетиками встречаемся практически каждый день. Смотрим, что сделано, что — нет. Буду честным — никто не обещает, что новый отопительный сезон окажется без отключений. Причём вне зависимости от того, что мы успеем сделать.Проблема Липецка в том, что город стремительно развивался в пятидесятые–восьмидесятые годы. И в Липецке в отличие от многих других городов, где коммунальная инфраструктура создавалась и постепенно обновлялась на протяжении десятилетий, враз посыпалось всё, что было построено 50–60 лет назад. И вот из-за этого липчане жалуются на перерытый повсеместно город. Однако если сегодня не менять самые ключевые сети сразу большими участками, завтра будет ещё хуже.— Это так. В Липецке изношено 80–90% сетей. Вот вам живой пример: небольшой участок, сто погонных метров (мэр берёт лист бумаги и рисует трубу). Этим летом после двух этапов гидравлических испытаний на этой трубе случилось четыре порыва. Четыре! Люди жили без горячей воды две недели. Запустили — бац! Новый порыв. Отремонтировали. Вновь подали горячую воду — второй порыв. Отремонтировали по новой. Третий и четвёртый! И такие сети — во всём центре города. Так что в целом проблема серьёзная.Поэтому мне пришлось принять болезненное, но единственно верное решение: одновременно перекрыть часть дороги на спуске к Октябрьскому мосту у памятника Танкистам и улицу Механизаторов. Я понимал, что мы ограничиваем движение с одного берега реки на другой в обоих направлениях, но, а что было делать? Если мы оставим гнилую теплосеть на улице Механизаторов на следующий год, гарантированно получим чрезвычайную ситуацию среди зимы, ведь через эту трубу запитан большой жилой массив. И мы не можем рисковать.— Наше МБУ уже привлечено к восстановлению благоустройства на месте раскопок «РВК», за счёт горводоканала, конечно. Сейчас мы начали обсуждать с «РИР Энерго» то же самое — чтобы МБУ заходило на благоустройство в полный рост, потому что ресурсникам не хватает сил на восстановление благоустройства.И это нам выгодно. МБУ имеет штат, технику и опыт. Пример: перекрёсток Гагарина и Шкатова. Там подрядчик одной ресурсоснабжающей компании восстановил дорогу — и покрытие провалилось. Восстановил заново — провалилось снова. Потом — в третий раз! Я говорю заказчику: «У вас подрядчик что, удовольствие испытывает? Или у него настолько большая прибыль, что он готов переделывать трижды?» Мне отвечают: «Прибыли у компании нет». Но тогда вопрос: либо он мазохист и издевается над собой, либо садист и издевается над нами. Третьего не дано. Ни тот, ни другой вариант меня не устраивают. Лучше мы сами всё восстановим, чем надеяться на подрядчиков, которые сегодня есть, а завтра — их нет.— Да, у нас есть муниципальные объекты: котельные, канализационно-насосные станции и многое другое, без чего не может жить город. Работа по их защите уже началась. Универсальной таблетки нет — накрыл объект противодроновой сеткой, и все спокойны. Это не всегда работает. Поэтому здесь подход комплексный. Наша главная задача — не оставить липчан без тепла, воды и света. Это понимают и ресурсоснабжающие организации.— «РИР Энерго» сделало выводы — энергетики заменили старую теплосеть на Барашева и Неделина за счёт своей инвестпрограммы. Такая работа проведена и в других районах города. Как раз чтобы избежать повторений аварий, подобной той, о которой вы сказали, мы разработали план действий и даже провели учения.Считаю, что мы готовы к режиму ЧС. Мы провели тренировки с задействованием всех городских служб. Каждый знает свой манёвр: куда пойдёт, что будет делать. Проработаны поквартирные обходы, оповещение через домовые чаты, подвоз транспортом тех, кто будет готов переехать в пункты временного размещения. Первая забота — семьи с детьми, пожилые, маломобильные и лежачие больные.— Да, одна такая группа уже действует. Липчане, думаю, уже видели и слышали её работу. Что касается комплектации — я сам записался в МОГ, записались и многие мои коллеги по администрации. С начала октября начнём проходить подготовку. Это наша общая ответственность.