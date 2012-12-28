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Спорт
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сегодня, 20:05
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Липецкий яхтсмен выиграл первенство России
Он больше не выступает в классе для женщин!
В Тольятти в акватории Куйбышевского водохранилища прошло первенство России в олимпийских классах яхт. Кузьмин не знал себе равных в гонках швертботов «Лазер-стандарт» среди спортсменов до 19 лет, став сильнейшим среди сверстников в стране.
В зачёте более старших спортсменов – до 21 года Кузьмин до медали не дотянулся, но тоже показал высокий результат – 5-е место.
Подготовила яхтсмена Надежда Журенкова.
Отметим, что в начале года Кузьмин добивался успехов в классе «Лазер-радиал», который тоже считается олимпийским, но на главных соревнованиях в нём выступают лишь представительницы «прекрасной половины». Теперь же Александр отпраздновал успех и в мужским классе. Лодка в обоих классах совершенно одинаковая, представляет из себя швертбот т.е. судно у которого установлен шверт – часть киля, которую можно поднимать и опускать. Разница лишь в оснастке и площади паруса: в мужском классе парус почти в полтора раза крупнее (7,06 м), поэтому управляться с ним сложнее.
Фото федерации парусного спорта России.
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