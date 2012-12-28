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Общество
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сегодня, 13:45
Облизбирком официально утвердил результаты выборов в Госдуму и областной совет депутатов
Все депутаты определены окончательно.
Помимо федерального уровня, комиссия утвердила и заверила окончательные итоги голосования за депутатов Липецкого областного Совета депутатов восьмого созыва. Все выборы признаны состоявшимися и действительными как по единому областному округу, так и по двадцати семи одномандатным территориям. В результате в региональный парламент вошли 36 народных избранников, 9 из которых прошли по партийным спискам, а 27 выиграли выборы по одномандатным округам.
Фото пресс-службы облизбиркома
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