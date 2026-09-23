Энергетики во второй раз разрыли улицу Доватора

Оказалось, что летом они забыли поменять гнилые трубы, вентили и задвижки в тепловой камере на месте стыка новых сетей.

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Доватора с рассказом о раскопке в нескольких метрах от перекрёстка с проспектом Победы. «Тут уже меняли трубы этой весной и летом! Потом восстановили дорогу, пустили по ней транспорт, и вот опять копают в том же месте!»Действительно, 20 апреля подрядчик «РИР Энерго», компания «Интех», перекрыл улицу Доватора от проспекта Победы до улицы Папина для того, чтобы заменить старую теплосеть на новую. На всё про всё, в том числе с восстановлением дороги, «Интех» взял срок до 30 июня. Однако потом по согласованию с мэрией продлил восстановление дороги до 15 июля. Потом — до 25-го. В итоге к началу августа часть дороги на Доватора, начиная от перекрёстка с проспектом Победы, заасфальтировали. Так почему в этом месте снова появился трактор с ковшом?— Гидравлические испытания показали, что нужно менять ещё и трубы, и запорную арматуру в тепловой камере, к которой с двух сторон подходят новые трубы: те, что мы проложили летом, и те, которые от проспекта Победы подвели к камере несколько лет назад, — так объяснили GOROD48 работу трактора на улице Доватора работники подрядной организации.Действительно, у края раскопки можно было увидеть груду сгнившего металла. На вопрос, почему содержимое этой тепловой камеры не поменяли ещё летом, работяги только пожали плечами.— Подрядчик «РИР Энерго» выполняет третий этап капитального ремонта теплосети на улице Доватора. До 10 октября работы на всей улице будут завершены с учётом восстановления благоустройства в местах раскопок, — так прокомментировали происходящее в департаменте ЖКХ мэрии.Кстати, другой департамент администрации Липецка — развития территории — судится с ООО «Интех» в арбитражном суде по поводу давно просроченного благоустройства улицы Папина.В Липецке перекопаны ещё две важные магистрали.Первая из них — улица Механизаторов. Энергетики прокладывают по ней новую теплотрассу от одной тепловой камеры до другой. Сейчас улица закрыта от перекрёстка с проспектом Победы до пересечения с улицей Индустриальной.Мэр Липецка Михаил Щербаков, по его словам, скрепя сердце дал разрешение энергетикам на этот шаг, выбирая меньшее из двух зол: возможным порывам на теплотрассе зимой он предпочёл временные неудобства водителей и пассажиров автобусов двух городских маршрутов. Глава города дал энергетикам срок на работы до 30 сентября.Остаётся зауженной до двух полос из четырёх дорога от кольца у танка до поворота на улицу Речную перед Октябрьским мостом, где подрядчик «РВК-Липецк», компания «Промэнергосервис», прокладывает канализационный коллектор.. Потом коллектор пройдёт гидравлические испытания. Если они окажутся успешными, подрядчик начнёт восстанавливать дорогу. Но даже при самом лучшем стечении обстоятельств дорога будет двухполосной как минимум до середины октября. И каждый утренний и вечерний час пик на этой важнейшей магистрали стоит нервов водителям, стоящим в перманентных пробках.Ещё одно узкое место — это зауженный подрядчиком «РВК» съезд с новой ветки Петровского моста на улицу Карла Маркса. В горводоканале сообщили GOROD48 радостную новость: работы на мосту практически завершены. Рабочие засыпают место раскопки песком и щебнем, а на следующей неделе раскоп закатают асфальтом.