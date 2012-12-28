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55 минут назад
3

В Липецкой области установлен ещё один памятник Сталину

Бюст генералиссимуса установлен по частной инициативе коммуниста Серафима Харламова.

В селе Никольское Данковского округа 19 сентября теперь есть памятник Сталину. Бюст вождя установлен у дома местного жителя — коммуниста Серафима Харламова и по его инициативе.

Бюст Сталина Харламову привезли соратники из обкома КПРФ, а постамент он сделал своими руками. Осталось уложить плитку вокруг памятника.

Серафим Харламов рассказал GOROD48, что давно хотел установить памятник Сталину потому, что его очень уважал отец — Пётр Харламов, фронтовик, кавалер ордена Красной Звезды, вырастивший девятерых детей. Памятник стоит на земле, принадлежавшей ещё деду Харламова.

Жители села, по словам Серафима Харламова, приветствовали установку памятника.

— Сталина вспоминают только с хорошей стороны, как ни пытались его очернить — не получится. Говорят про репрессии — из двух миллионов репрессированных 99% действительно подлежали репрессиям! Его выгодно было оговорить руководителям, пришедшим после него. Вы почитайте, Черчилль говорил, что это великий руководитель во всём мире. Ни одна страна так быстро не поднялась после войны, — уверен в своей правоте Серафим Харламов.

В день рождения Сталина, 21 декабря, коммунист планирует устроить ещё одно торжественное мероприятие у памятника.

Напомним, памятник Иосифу Сталину есть и в Липецке: его на улице Кузнечной возле офиса обкома КПРФ открыли 9 мая 2015 года. Липчане неоднозначно восприняли памятник: в ночь перед открытием его облили краской, а через четыре года залили пеной.

Фото: обком КПРФ
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Комментарии (3)

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Тыква
19 минут назад
Не боятся и помнить Сталина, конечно, хорошо. Но почему он вылазит из трубы как персонаж старенькой игры на приставке?
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Правда
38 минут назад
Молодец!Надо помнить свою историю.Нынешним уже никто не поставит.Если только за развал СССР капиталисты поставят.
Ответить
А как иначе?
39 минут назад
Молодец Серафим!
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