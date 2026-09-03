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сегодня, 13:05
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Сварку в Липецке заменили на... вазелин при прокладке канализационного коллектора

60 метров в день — с такой скоростью прокладывают строители канализационный коллектор на спуске к Октябрьскому мосту. Новая технология укладки чугунной трубы позволит восстановить четырёхполосное движение по важной автомагистрали уже к октябрю.

Вчера глава Липецка Михаил Щербаков вместе с гендиректором «РВК-Липецк» Вадимом Негробовым проинспектировал строительство нового самотечного напорного канализационного коллектора, который компания «Промэнергосервис» (подрядчик «РВК-Липецк») тянет от памятника Танкистам к остановке «Улица Речная».

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На стройплощадке, которой стали две полосы четырёхполосной дороги от кольца у танка до поворота на улицу Речную, кипит работа. В правой полосе два экскаватора роют глубокую траншею под трубы, соседняя полоса предназначена для перемещения техники. Чернозема под полотном дороги в раскопке нет — исключительно глина. Перед приездом мэра, по словам директора подрядной организации Михаила Стукалина, тут использовались 25 единиц техники. «Работаем так каждый день — от рассвета и до заката».

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Проект предполагает укладку канализационного коллектора длиной 1,7 километра на глубине в 2,5 метра. Так как 800-миллиметровую трубу укладывают на длинном спуске, то от камеры у памятника Танкистам до камеры на улице Речной, откуда нечистоты пойдут на городские очистные, перепад высот составит 40 метров. Директор по строительству «РВК-Липецк» Вадим Бакуров пояснил главе города, что после завершения строительства, к началу октября, коллектор пройдет гидравлические испытания. Если они окажутся успешны, новый коллектор тут же включат в работу, а существующий старый перекроют, но не наглухо: его можно будет задействовать в случае аварийных ситуаций. Тогда же подрядчик восстановит дорогу и выполнит ее обратную отсыпку.

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иногда из траншеи на свет божий поднимают странные артефакты, не указанные ни в каких документах 

Кстати, материалы нового коллектора и технология его укладки уникальны для Липецка, забывшего, что это такое, 30 лет назад. Его делают из чугунных труб компании «Свободный сокол». Михаил Щербаков смог увидеть, как это происходит.

Технология такова. Шестиметровую трубу подводят к месту соединения по принципу «девочка-мальчик». Её раструб с помощью погрузчика натягивают на конец предыдущей трубы, предварительно обмазанной специальной смазкой. «Типа вазелина», — шутят строители. Для герметичности стыка в раструб «девочки» помещают цельное резиновое кольцо-уплотнитель, а потом ещё и зачеканивают стык металлическими вкладками.

В среднем строители укладывают за сутки 60 метров коллектора. Куда быстрее, если бы он был из сварной трубы, — ведь найти десяток опытных сварщиков сегодня очень сложная, почти невыполнимая задача из-за дефицита на рынке труда.

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«Посмотрите, как долго тянут нитку трубы из металла на улице Механизаторов», — привели пример руководители компании «Промэнергосервис».

Действительно, к началу осени в Липецке остаются зауженными из-за работ энергетиков три важные дороги. Улица Механизаторов, из-за реконструкции теплосети была сужена с двух полос — до одной в каждом направлении, а с сегодняшнего дня — до одной, в направлении от проспекта Победы. «РИР Энерго» взял на этот проект срок до 30 сентября. С четырёх полос до двух сужена улица Карла Маркса перед съездом с Петровского моста — работу проводит «РВК-Липецк». Две полосы из четырех остались в распоряжении водителей на съезде от памятника Танкистам к Октябрьскому мосту. По утрам и вечерам у этих бутылочных горлышек возникают пробки.

Глава Липецка Михаил Щербаков, по его словам, скрепя сердце дал разрешения энергетикам на все эти раскопки. Главное — закончить работы до зимы, чтобы пройти отопительный сезон с как можно меньшим числом аварий на сетях.
канализация
ремонт сетей
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Почему не
31 минуту назад
Растим сварщиков? Колледжи есть, сварщиков нет
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Сокол
31 минуту назад
Пожарского обещали сделать 24 июля!!!!! По итогу, проезда нет, азс Лукойл не работает. Где мэр?
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реалист
52 минуты назад
резина это не надолго
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Щербаков
53 минуты назад
не Собянин, у того все дорожные работы идут круглосуточно, а не от восхода до заката.... Пробки одолели!!!!!!! Пока бензина не было, машин мало, хоть как то на автобусе можно было доехать вечером, а сейчас трындец и квест- а не дорога с работы....
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Винни Пух
57 минут назад
А где ГАСН? Укрепление откосов где? Где ТБ, а начальники? Не не слышали делетанты)
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не верю
сегодня, 13:30
О специалистов иностранных вызвали! Каких 60 метров в день? Вы что несете? Больше половины города по 2 раза в день едут по этой дороге на работу и все видят. Такими темпами скорее всего они до нового года ковыряться будут.
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ЮВП
сегодня, 13:29
Чугунные трубы никто при укладки не сваривает.
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Гостья
сегодня, 13:28
Поэтому в Липецке вечно плохо пахнет?
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смотритель зоопарка
сегодня, 13:23
надо было на скотч, он лучше держит
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