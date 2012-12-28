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сегодня, 12:00
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Уже с октября весь центр Липецка станет сплошной платной парковкой

В зону платной стоянки включат площади Петра Великого, Театральную, Победы, улицы Советскую, Первомайскую, Октябрьскую, Неделина...

Мэрия Липецка надеется получить в следующем году дополнительные 43 миллиона рублей доходов за счет расширения городской зоны платной парковки. Об этом на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности рассказала председатель департамента финансов городской администрации Татьяна Григорова. Вице-мэр Липецка Павел Кузнецов уточнил: плата будет взиматься за парковку еще на 26-ти улицах и площадях. И этот процесс начнется уже в октябре. Возможно, тогда же мэрия ещё и поднимет соответствующие тарифы.

О расширении зоны платных парковок в мэрии заговорили еще в мае прошлого года: тогда заявлялось, что к существующим 833 платным местам на дорогах общего пользования добавятся еще 1 400 новых. GOROD48 узнал, что платно можно будет парковаться на улицах Советской, Первомайской, Неделина, Ворошилова, Фрунзе, Гагарина (от площади Авиаторов до улицы Ленина), Пушкина, Карла Маркса, Кузнечной, Коммунальной, Торговой, Барашева, Горького, Крайней, 8 Марта, Толстого, Скороходова, переулке Литаврина, площадях Театральной, Петра Великого, Победы, Коммунальной, Торговой. Взимать оплату за парковки можно будет тогда, когда в таких местах появятся камеры уличного наблюдения, соответствующая разметка и информационные указатели. Так что процесс расширения зоны платиной стоянки будет постепенным. Кстати, профильная комиссия горсовета одобрила расходы в размере 40,8 млн рублей на реализацию второго этапа организации платных парковок этой осенью.

Пока в зону платной парковки входят площади Ленина-Соборная и Плеханова, улицы Зегеля, Желябова, Интернациональная, Ленина, Плеханова, Пролетарская, Сапёрная и Угловая.
платные парковки
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Комментарии (21)

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Как гость
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Сначала новые
Цыганский Барон
3 минуты назад
Приличных слов нет
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местный
7 минут назад
покупаем гаражи, товарищи, не стесняемся
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Новый слоган
8 минут назад
Липецк - город, в котором надо платить.
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Я
10 минут назад
Введите плату за парковку во дворах, все дворы забиты, здесь и парковка и ремонт и продажи, дворы стали исключительно для машин
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А зачем?
13 минут назад
Бензина если нет
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Гость
17 минут назад
Ещё бы следили кто паркуется на местах для инвалидов, все инвалидные места заняты не поймёшь кем
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Доцент
19 минут назад
А что делать жителям близлежащих домов? Дворы будут забиты чужими машинами. Про установку шлагбаумов молчок! А самим установить - проблема.
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Липчанка
25 минут назад
А они говорят что Липецк - город, в котором хочется жить.
Ответить
А
6 минут назад
Приходится не жить, выживвть
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Аа
28 минут назад
на остров не хватает? или на парк карусельный?
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Липчанка
29 минут назад
Какая жесть. Выделить 40 миллионов, чтоб собрать 43 миллиона. А говорят, что денег нет. На добрые, хорошие вещи для людей денег нет. Весь город в бурьяне и грязи...
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