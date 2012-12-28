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сегодня, 11:24
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16-летний студент по наводке «сотрудников госорганов» поджёг полицейский автомобиль

Наводчики перевели ему 4000 рублей на тряпки и жидкость для розжига.

Сегодня ночью в Липецке задержан 16-летний студент, подозреваемый в поджоге служебного автомобиля ОМВД России «Липецкий». Машина загорелась у отдела полиции около трёх часов ночи.

Со слов подростка, действовал он по наводке позвонивших ему «сотрудников госорганов» – МВД и ФСБ. Мошенники напугали юношу: он проходит по уголовной статье и потому должен помочь в задержании террористической банды, которая собирается подорвать в Липецке железнодорожные пути. И хотя юноша ничего не совершал, он почему-то пошёл на поводу у звонивших. 

Они перевели студенту на карту 4000 рублей, на которые он купил пять полулитровых бутылок жидкости для розжига костра, тряпки и пять литров воды. После проведения «оперативных действий сотрудниками ФСБ» парню обещали снять статус соучастника преступления и перевести его в статус свидетеля. Машину полиции он поджигал под запись на камеру телефона. Якобы для того, чтобы имелись видеодоказательства для следствия по терроризму.

Подростка задержали по горячим следам.

«Меньше часа потребовалось сотрудникам полиции для установления личности нарушителя. Им оказался 16-летний студент – житель Липецкой области. В настоящее время организованы мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Действиям нарушителя будет дана соответствующая правовая оценка», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
поджог
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Магомед
10 минут назад
А пять литров воды зачем купил? Жажда мучила?
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А
17 минут назад
Где же прыть, когда не надо ,они и права и законы знают,а тут.... Ну пусть посидит,подумает...
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Не понял
37 минут назад
Так сколько чистой прибыли у него осталось?
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Юрий
38 минут назад
как можно быть настолько тупым, даже в 16 лет
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Пенсионерка
46 минут назад
Под дурачка косит.
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