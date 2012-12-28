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22 минуты назад

Дело о теракте возбуждено в Липецке после поджога полицейского автомобиля

Поджог квалифицирован как теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Пока в деле только один обвиняемый — 16-летний студент. 

Управление Следственного комитета РФ по Липецкой области возбудило уголовное дело о теракте, совершённом группой лиц по предварительному сговору (по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), после поджога в Липецке полицейского автомобиля. В поджоге подозревается 16-летний студент.

«Следствием установлено, что ночью 24 сентября подросток совершил поджог служебного автомобиля, припаркованного у здания одного из отделов полиции, зафиксировав произошедшее на камеру мобильного телефона», — говорится в сообщении СК.

Со слов подростка, действовал он по наводке позвонивших ему «сотрудников госорганов» — МВД и ФСБ. Мошенники напугали юношу: якобы он проходит по уголовной статье и потому должен помочь в задержании террористической банды, которая собирается подорвать в Липецке железнодорожные пути. Они перевели студенту на карту 4000 рублей, на которые он купил пять полулитровых бутылок жидкости для розжига костра, тряпки и пять литров воды. После проведения «оперативных действий сотрудниками ФСБ» парню обещали снять статус соучастника преступления и перевести его в статус свидетеля. Машину  он поджигал под запись на камеру телефона для того, чтобы имелись видеодоказательства для следствия по терроризму.


Автомобиль ДПС, напомним, парень поджог около трех часов ночи на территории ОМВД России «Липецкий» в районе Опытной станции. Парня задержали меньше чем через час.
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