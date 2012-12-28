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В отношении начальника управления строительства мэрии Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
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22 минуты назад
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Суд арестовал начальника городского УКСа Владимира Поваляева
Ему вменяется взятка в 900 тысяч рублей при заключении контракта на 84 миллиона.
«Установлено, что подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами из числа работников городской администрации, получил от директора коммерческой организации взятку в размере 900 тыс. рублей за заключение муниципального контракта на строительство ливневой канализации стоимостью 84 млн рублей без предоставления предприятием обеспечения исполнения контракта», — сообщает прокуратура Липецкой области.
По данным GOROD48, Поваляева подозревают в незаконном сотрудничестве с учредителем и руководителем компании «Экотерм» Кириллом Филоновым, арестованным в мае по обвинению в мошенничествах при исполнении контрактов на 103 млн рублей.
Добавим, что избрании меры пресечения судья Алексей Мясников предложил следствию предъявить Владимиру Поваляеву обвинение в течение 10 суток, иначе подозреваемый будет освобожден из-под стражи.
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