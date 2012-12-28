В Липецке торжественно открыт после ремонта детсад «Перспективы»

К концу сентября малыши вернутся в еще два детских сада.

Сегодня после капремонта открылся детский сад при школе «Перспектива».— Не обижайтесь на нас, что ваши дети не пошли в этот детский сад 1 сентября. Мы старались и детсад открыли на 10 дней раньше, — сказал на празднике руководитель подрядной организации, ООО «Липецксантехмонтаж-1», Андрей Бугаков.— Огромные слова благодарности нашим строителям. Спасибо и педколлективу детского сада, вложившего силы и душу в преобразование старого дошкольного образовательного учреждения! — вице-мэр Липецка Светлана Бедрова буквально лучилась счастьем.А директор 59-й школы «Перспектива» Дмитрий Гладышев назвал обновленный детсад вторым домом для его 280 воспитанников.Капитальный ремонт здания, построенного почти полвека назад, обошелся в 56,1 млн рублей. ООО «Липецксантехмонтаж-1» начал ремонт в первых числах июня. За неполных четыре месяца строители заменили все коммуникации, провели частичную отделку внутренних помещений (например, были оставлены облицованные мрамором лестницы — к ним лишь прикрепили новые перила из нержавейки).У детсада появились новые кровля и фасад, а также благоустроенные подходы из тротуарной плитки.Благодаря активности городских депутатов были найдены дополнительные средства на обновление мебели в группах и актовом зале, а также оснащение санузлов. Также обновлено оборудование пищеблока.Перерезав красную ленточку, чиновники и депутаты городского Совета, директор «Перспективы» и руководитель подрядной организации, прошлись по новым коридорам и группам, пока воспитанники детского сада и ученики 59-й школы давали концерт, посвященный знаменательному для 19-го микрорайона событию.А уже на следующей недели воспитанники вернутся еще в два обновленных детских сада: в 38-й на улице Ушинского и в 130-й на проспекте Победы, которые также ремонтирует компания «Липецксантехмонтаж-1» Андрея Бугакова (реконструкция одного них обойдется в 55 млн рублей, другого — в 55,2 миллиона). В следующем году в программу капремонтов в Липецке попадут еще четыре детских сада со средней сметой в 60 млн рублей на каждый.