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25 минут назад

В Липецке торжественно открыт после ремонта детсад «Перспективы»

К концу сентября малыши вернутся в еще два детских сада.

Сегодня после капремонта открылся детский сад при школе «Перспектива».

— Не обижайтесь на нас, что ваши дети не пошли в этот детский сад 1 сентября. Мы старались и детсад открыли на 10 дней раньше, — сказал на празднике руководитель подрядной организации, ООО «Липецксантехмонтаж-1», Андрей Бугаков.

— Огромные слова благодарности нашим строителям. Спасибо и педколлективу детского сада, вложившего силы и душу в преобразование старого дошкольного образовательного учреждения! — вице-мэр Липецка Светлана Бедрова буквально лучилась счастьем.

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А директор 59-й школы «Перспектива» Дмитрий Гладышев назвал обновленный детсад вторым домом для его 280 воспитанников.

Капитальный ремонт здания, построенного почти полвека назад, обошелся в 56,1 млн рублей. ООО «Липецксантехмонтаж-1» начал ремонт в первых числах июня. За неполных четыре месяца строители заменили все коммуникации, провели частичную отделку внутренних помещений (например, были оставлены облицованные мрамором лестницы — к ним лишь прикрепили новые перила из нержавейки).

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У детсада появились новые кровля и фасад, а также благоустроенные подходы из тротуарной плитки.

Благодаря активности городских депутатов были найдены дополнительные средства на обновление мебели в группах и актовом зале, а также оснащение санузлов. Также обновлено оборудование пищеблока.

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Перерезав красную ленточку, чиновники и депутаты городского Совета, директор «Перспективы» и руководитель подрядной организации, прошлись по новым коридорам и группам, пока воспитанники детского сада и ученики 59-й школы давали концерт, посвященный знаменательному для 19-го микрорайона событию.

А уже на следующей недели воспитанники вернутся еще в два обновленных детских сада: в 38-й на улице Ушинского и в 130-й на проспекте Победы, которые также ремонтирует компания «Липецксантехмонтаж-1» Андрея Бугакова (реконструкция одного них обойдется в 55 млн рублей, другого — в 55,2 миллиона). В следующем году в программу капремонтов в Липецке попадут еще четыре детских сада со средней сметой в 60 млн рублей на каждый.
ремонт детсадов
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