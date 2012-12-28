Пенсионерка из Усманского округа спасла 2,6 миллиона рублей благодаря своевременному обращению в полицию
Житель Липецкой области получил принудительные работы за повторную пьяную езду с аварией
Житель Липецкой области получил принудительные работы за повторную пьяную езду с аварией
Происшествия
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25 минут назад
Двое молодых липчан украли кабель со стройки
Украденное, стоимостью 50 тысяч рублей, они сдали в скупку за 9 тысяч.
Оперативники уголовного розыска при поддержке инспекторов ГИБДД быстро вышли на след злоумышленников и задержали двух липчан в возрасте 20 и 24 лет, которые использовали личный автомобиль одного из них для вывоеза двух бухт провода с территории строящегося ЖК.
Задержанные не стали отрицать свою вину и пояснили, что сбыли похищенное в пункт приема металлолома всего за 9 тысяч рублей.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.
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