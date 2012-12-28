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96
25 минут назад

Двое молодых липчан украли кабель со стройки

Украденное, стоимостью 50 тысяч рублей, они сдали в скупку за 9 тысяч.

Полицейские Липецка раскрыли хищение бухт кабеля со стройки в переулке Попова, стоимостью более 50 тысяч рублей. 

Оперативники уголовного розыска при поддержке инспекторов ГИБДД быстро вышли на след злоумышленников и задержали двух липчан в возрасте 20 и 24 лет, которые использовали личный автомобиль одного из них для вывоеза двух бухт провода с территории строящегося ЖК.

Задержанные не стали отрицать свою вину и пояснили, что сбыли похищенное в пункт приема металлолома всего за 9 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.
кража
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