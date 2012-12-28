Михаил Шкарин впечатывал соперников в ковёр в Казани, не отдав ни одного балла

Это были одни из последних молодёжных соревнований нашей «звёздочки», не за горами переход на взрослый уровень.

Правда, в следующем году спортсмена ждёт новый и самый важный вызов в карьере – переход на взрослый ковёр, где месить всех соперников подряд станет уже заметно сложнее.





Фото соцсети, Федерация спортивной борьбы России.

Липецкий борец Михаил Шкарин давно приучил к победам, но на всероссийских соревнованиях среди юниоров 2007-09 гг.р. памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова в Казани катком прошёлся по всем соперникам.На ковре дворца спорта «Ак Барс» в весовой категории до 87 кг Шкарин выиграл четыре схватки, все досрочно! При этом липчанин не отдал соперникам ни одного балла!Встречи с участием Михаила судьи были вынуждены останавливать досрочно, когда преимущество одного из борцов достигало 8 и более баллов. Наш земляк победил Каирбека Гетигежева из Подмосковья – 9:0, Савелия Виноградова из Владимира – 9:0 и Отара Хугаева из Рубцовска Алтайского края – 8:0.Упорной борьбы не получилось и в финале. Рамзана Садулаева из Краснодара Михаил победил – 8:0.Шкарин заслуженно стал победителем, Садулаев – вторым, третье место поделили Хугаев и Денис Сидельников из Новосибирска, а всего в весовой категории выступали 30 борцов, по уровню престижа мемориал Сахабутдинова стоит почти в одном ряду с первенством России до 20 лет.Сезон-2026 сложился для младшего представителя знаменитой липецкой борцовской династии феерично. Михаил выиграл несколько турниров – внутренних и международных, а в июле в копье (Северная Македония) стал победителем первенства Европы среди спортсменов до 20 лет.