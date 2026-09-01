Капремонт в гимназии №64 пообещали завершить через 10 дней

В «Школу года» сегодня пошли 1020 учеников.

Несмотря на незавершившийся капитальный ремонт, 1 сентября юбилейный 40-й учебный год в гимназии №64 начался в очном формате — а родители больше всего боялись дистанционного обучения. 1020 учеников гимназии сегодня вернулись за парты.При этом ремонт гимназии по национальному проекту «Молодежь и дети» ещё продолжается в ее внутреннем и на заднем дворе. Внутренний двор-колодец — весь в лесах. А на заднем дворе остаётся строительный мусор. Рабочие фирмы-подрядчика ООО «Горец» не остановили процесс даже не время линейки — ингушские строители наблюдали за происходящим с крыши.На торжественной линейке родителям, детям и педагогам пообещали: капитальный ремонт завершится в течение 10 дней. А ещё напомнили: начался он гораздо позже запланированного срока: вместо марта школа закрылась во второй половине мая — детям дали закончить учебный год. После этого в школе начались подготовительные работы, 1 июня — сам ремонт.Напомним, стоимость контракта на капремонт 64-й гимназии — 44,9 миллиона рублей. На эти деньги ингушская компания «Горец» меняет кровлю в текущих местах, обновила входную группу, подводку теплосети и протекающие батареи. А основной фронт работ пришёлся на обустройство вентилируемого фасада по всему периметру школы. Памятную доску в честь Почетного гражданина Липецка и первого директора гимназии Вячеслава Котельникова строители сохранили на фасаде. Изначально ее собирались переместить внутрь здания.Новый учебный год гимназия №64 встречает не только новосельем после пока ещё продолжающегося ремонта, но двумя победами: она заняла первую строчку в 12-м выпуске рейтинга ведущих школ России RAEX за 2026 год как лучшая школа Липецкой области по конкурентоспособности выпускников. Кроме того, пятый год подряд гимназия достигла наивысших показателей качества образовательных услуг по абсолютным значениям и по динамике муниципального мониторинга системы общего образования, признана абсолютным победителем городского конкурса и шестой раз завоевала звание «Школа года».