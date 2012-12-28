Средняя зарплата учителей не вырастет до 66 тысяч

Федеральный центр ограничился планкой в 59,9 тысячи. В итоге департамент финансов мэрии Липецка вернул правительству области 72 млн рублей, предназначавшихся выполнение прежнего плана.

Сегодня на заседании профильной комиссии Липецкого горсовета председатель финансов мэрии Татьяна Григорова рассказала об очередных изменениях городского бюджета.100 миллионов из 196 миллионов рублей т.н. остатков денежных средств на счетах муниципалитета получит департамент образования на оплату коммунальных услуг школами, детсадами и учреждениями допобразования, 64,5 млн рублей — департамент дорожного хозяйства и благоустройства, в том числе 52 миллиона — на деятельность МБУ «Управление благоустройства», 8,2 миллиона — МБУ «Липецкгорсвет» — на оплату электроэнергии, 3,7 миллиона — пойдут на зимнюю консервацию фонтанов, 18,3 миллиона останутся у департамента финансов на исполнение судебных решений.Мэрия также вернет правительству области 72 миллиона рублей субсидии, предназначавшихся департаменту образования. Первый заместитель председателя горсовета Борис Понаморев спросил, почему? Из ответа Татьяны Григоровой следовало, что эти средства были целевыми и предназначались на доведение средней зарплаты учителей до 66 тысяч рублей. Однако федеральный центр ограничил планку роста зарплаты суммой в 59,9 тысяч рублей. Поэтому субъект забрал у муниципалитета сумму, запланированную на рост доходов учителей.Также мэрия попросила членов комиссии проголосовать за выделение 9,5 миллиона рублей на зарплату за август работникам МУП «Липецктеплосеть». Татьяна Григорова сообщила, что средства на содержание этой организации мэрии дает правительство области. Но так вышло, что очередной транш запоздал. Поэтому муниципалитет выделил из собственных средств деньги на зарплату планово-убыточного предприятия, обеспечивающего теплом и горячей водой жителей Сырского Рудника и Сокола.С учетом вносимых изменений бюджет Липецка на 2026 года составит по доходам — 24 миллиарда рублей, по расходам — 25,5 миллиарда. Дефицит бюджета вырос на 200 миллиона рублей — до 1,5 миллиарда.