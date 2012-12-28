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Общество
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31 минуту назад
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Липецкие парки возглавила Ольга Логинова
Со времени отставки Ольги Логиновой с прежней должности прошла неделя.
Ольга Логинова несколько лет, ещё со времён Евгении Уваркиной, возглавляла городской департамент развития территорий. 24 августа она покинула эту должность. При этом глава Липецка Михаил Щербаков заявил, что «знания, опыт и профессиональные качества Логиновой будут востребованы на новом направлении».
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