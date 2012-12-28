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31 минуту назад
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Липецкие парки возглавила Ольга Логинова

Со времени отставки Ольги Логиновой с прежней должности прошла неделя.

Общую дирекцию всех городских парков — МАУК «Культурные пространства Липецка» — возглавила Ольга Логинова. Эта должность оставалась вакантной с конца июля, когда по собственному желанию уволился прежний директор культурных пространств Олег Ситников. Напомним, что после его отставки прокуратура области обратилась в арбитражный суд с иском к МАУК и контрагенту управления — индивидуальному предпринимателю Брославскому И.А. — о признании недействительным договора на поставку и монтаж двух беседок для йоги на Зелёном острове.

Ольга Логинова несколько лет, ещё со времён Евгении Уваркиной, возглавляла городской департамент развития территорий. 24 августа она покинула эту должность. При этом глава Липецка Михаил Щербаков заявил, что «знания, опыт и профессиональные качества Логиновой будут востребованы на новом направлении».




администрация Липецка
кадры
Ольга Логинова
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Уварик
9 минут назад
Хорошая девчуля, строгая!
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Гость
14 минут назад
Пропали парки....
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ФАндор
16 минут назад
Это всего важнее , это не сгнившие трубы водопроводов.......
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Фома
20 минут назад
Территории развилка, осталось парки подтянуть до мирового уровня
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