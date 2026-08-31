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сегодня, 12:40
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«Крепость», лестница в лог на Вермишева и сквер на Фрунзе: три объекта благоустройства не сданы в срок

Мэрия пригрозила расторжением договора с подрядчиком по улице Фрунзе.

В этом году из-за трудностей с наполнением бюджета управлению главного смотрителя на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды Липецка» были выделены мизерные 31,3 млн рублей и еще 163,7 миллиона на эти же цели — городскому управлению строительства (из которых 74,7 миллиона — на завершение строительства парка аттракционов «Петропарк»). За вычетом парка аттракционов подрядчикам предстояло лишь частично обустроить 16 общественных пространств по той же самой причине — отсутствия средств в городской казне. Все работы должны были быть завершены к 31 августа. Разберемся, получилось ли.

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Начнем с самого большого объекта, «Петропарка». Аттракционы в нем установлены еще прошлым летом. К концу осени «Петропарк» огородили и озеленили. В этом годк на доведение парка до ума было зарезервировано 130 млн рублей. К 1 июля ООО «Строймонтажпроект» по контракту на 74,7 миллиона должен был сдать объект в том виде, в котором он мог бы начать работу: с входной группой, кассой и пунктом проката, модулем «Слобода» с местами под фудкорд и аркадные игры, с детской игровой зоной и закрытой контейнерной площадкой для сбора мусора. С небольшим опозданием «Петропарк» сдали. Посетителей он принял в День города. Но оставшиеся 55 млн рублей, которые заказчик хотел потратить на различные инсталляции и артобъекты, было решено сэкономить. В итоге парк аттракционов остался, в том числе, без одного модульного туалета и теневых навесов.

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Оставшиеся 89 млн рублей управление строительства потратило на точечное благоустройство города по девяти адресам. Что было сделано?

Завершен второй этап строительства сквера в районе Лебедянского шоссе (на первом этапе в прошлом году там по наказам избирателей появилась огражденная площадка для выгула собак) с площадью благоустройства в 20,2 тысячи кв. метров между шоссе и домами № 4б и 4в, а также между перекрестком шоссе с улицей Опытной (до дома №20). Там появились тротуар из плитки и новый газон (в следующем году проект продолжат, установив там скамейки, урны, солнцезащитные навесы). Второй этап наведения порядка на пляже ЛТЗ предусматривал частичную замену песка, замену на новые кабинок для переодевания и лежаков (изначально проектом предусматривались 5 детских качелей, небольшой спорткомплекс и три теннисных стола, но, очевидно, на этом сэкономили).

Доведен до ума трехлетний проект обустройства сквера в районе улицы Полиграфической, 22: вдоль построенной в прошлом году лыжероллерной трассы в логу проложены полкилометра кабеля, установленыи 49 опор освещения с LED-светильниками и 20-метровая осветительная мачта. Возле пруда в «Елецком» смонтированы 120 опор со светильниками. Появилось освещение и у двух Привокзальных прудов. Там протянуты 700 метров кабелей и смонтированы 34 опоры с LED-светильниками.

В микрорайоне «Елецкий» между домами №5 и №7 по улице Елецкое шоссе, где в прошлом году появилась дорога с 46-ю местами для парковки, начали делать место отдыха. В этом году там установили 19 уличных светильников (планы обустройства лестниц на входах, дорожек из плитки, спортивной площадки и беговых дорожек, возможно, мэрия сдвинула на следующий год). В прошлом году в большом дворе пятиподъездной 10-этажки на улице Катукова, 34 появилось освещение. В этом году там же построили детскую площадку и спортплощадку с покрытием из резиновой крошки, парковку на восемь мест. В парке на Соколе завершено мощение плиткой главной аллеи.

Претерпел изменение проект продолжения благоустройства аллеи вдоль водоотводной канавы (которую в документах упорно называют рекой Липовкой) между улицами Советской и Первомайской. У ее подпорной стенки между громоздящимся над каналом рестораном «Мерцен» и мостом по улице Советской изначально предполагался деревянный настил из бруса площадью 26 кв. метров. Но, очевидно, поняв, что Липецк — не приморский курорт, от дерева под ногами заказчик отказался.

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Это место вымостили той же тротуарной плиткой, которая в прошлом году появилась на другой стороне канавы, у домов на улице Советской, 1 и Скороходова, 4. Там же появились бетонные скамейки. Так-то все выглядит довольно хорошо, если бы не одно но: глыбы того самого «Мерцена» над каналом, поросшим деревьями и камышом.

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Выбился из графика работ второй этап благоустройства «Зоны отдыха «Крепость» на улице Водопьянова. На месте снесенного кирпичного городка в прошлом году появилась асфальтированная площадка, 10 светильников, лавочки и урны. Новый облик этого места в 20-м микрорайоне тогда обошелся в 6,5 млн рублей. К 1 августа этого года ООО «Липецкая строительная компания» за 21,3 миллиона должна была построить вторую очередь общественного пространства: подобие крепости из металла, дерева и пластика, но работы еще не сделаны, что вызвало, как уже рассказывал GOROD48, негодование мэра Михаила Щербакова. Новое игровое оборудование, предварительно оцененное в 20 миллионов, тут установят только в следующем году.

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Другого заказчика, управление главного смотрителя Липецка, подвела компания «СК «Липецк». Она не уложилась в сроки реализации двух проектов: пешеходной зоны в районе улицы Вермишева, 22а и обустройства сквера у дома №8 по улице Фрунзе. В обоих случаях это было вызвано дополнительными работами, изначально не вошедшими в проект.

На улице Вермишева, 22а за 5 837 312 рублей к 1 сентября нужно было опилить сухостой, убрать остатки старой металлической лестницы, ведущую в Каменный лог, сделать новую с поручнями, отремонтировать существующий металлический мостик через Липовку с устройством ограждения, замостить плиткой пешеходную дорожку. Большинство работ сделано. Строителям осталось наварить поручни на новую металлическую лестницу и достроить поднятый на сваях переход из металла от лестницы до мостика через Липовку.

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К середине сентября директор «СК Липецк» Юрий Сомов пообещал заказчику завершить работы, а главный смотритель Виталий Лесных, в свою очередь, пообещал GOROD48 срезать в районе благоустройства самосев и скосить бурьян.

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вода в Липовке переливается всеми цветами радуги и смердит 

Новый сквер на улице Фрунзе, 8 за 11 835 000 рублей тоже должны были сдать заказчику 1 августа. Если Юрий Сомов не сделает это к 8 сентября, с ним расторгнут договор. Сегодня об этом сообщила пресс-служба мэрии. Загвоздка оказалась в том, что проектом не была предусмотрена подпорная стенка между новым общественным пространством и парковкой у дома №6. Летние ливни показали, что вода с этой парковки стекает в новый сквер. Чтобы это предотвратить, заказчик и подрядчик на ходу изменили проект. «СК Липецк» построил за свой счет подпорную стенку и скоро заасфальтирует парковку так, чтобы дождевая или талая вода обходила сквер стороной. Также за свой счет подрядчик сдвинул на несколько метров остановочный павильон, который оказался как раз напротив входа в новое место отдыха, профинансировал установку двух камер уличного наблюдения.

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та самая новая подпорная стенка, которой не было в проекте 

Еще одним тормозом оказалось отсутствие указанных в проекте рифленых железобетонных плит для многочисленных стенок этого разноуровневого объекта. Такие плиты Юрий Сомов ждал из Белоруссии, пока не нашел их изготовителя ближе, в Подмосковье. Задержка с поставкой этих элементов и привела к тому, что только сейчас строители приступили к окрашиванию конструкций фасадной краской.

Кстати, со своей стороны «СК Липецк» сделал все для того, чтобы в этом сквере появился липецкий «биг-бэн» высотой в 3,5 метра: чугунные часы с гербами города разных эпох. Но установка нового символа Липецка — дело меценатов. А они управление главного смотрителя в свои планы не посвящали.

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Все остальные объекты благоустройства по линии УГС сделаны. Так, в районе улицы Коммунистической, 20 появилась пешеходная дорожка. Также подрядчик озеленил мини-сквер у памятника директору тракторного завода, Почетному гражданину города Василию Клименкову, облицевал керамогранитом его постамент. Завершено благоустройство пешеходной зоны на улице Катукова, 40. Освещен сквер на улице Циолковского, 19 в районе художественной школы (в следующем году его по-новому озеленят). Появились оригинальные светильники на аллее на улице Стаханова в 26-м микрорайоне (ее благоустройство также продолжат в следующем году).
благоустройство
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Гасть
1 минуту назад
У многих объектов есть конкретное лицо от администрации. И это лицо скорей всего холатно относилось к своим обязанностям вот от сюда и то что получили. Если бы это лицо появлялась на объекте один раз в неделю то возможно и были бы результаты намного лудше.
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что-то мало
7 минут назад
про любимого подрядчика ветеринара, который крепость вовремя не построил , да и петропарк не вовремя сдал....
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всё нормуль
30 минут назад
в пгт Пипецк только замена бордюров, плитки, светофоров и прочего коммерческого делается в срок, всё остальное для общества - "на отвали, деняк нет"
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О, как!
34 минуты назад
В этом году слив канализации в речку прекратили, а в местах заторов провели прочистку, чтобы вода текла свободно. Жители благодарят Алину Теперик за помощь и усилия.
Ответить
О, как!
34 минуты назад
К депутату Алине Теперик обратились жители 11-го и 15-го микрорайонов. Они рассказали о проблеме с речкой Липовкой, которая протекает между их домами. Вода пахла фекалиями, русло было забито, пройти рядом было невозможно – везде грязь. До этого они направляли обращения в разные инстанции, но результата не было. Благодаря депутату удалось сдвинуть дело с мёртвой точки – коммунальные службы и контролирующие организации отреагировали.
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Интересно
38 минут назад
Не может вода в Липовке смердеть, депутат Теперик добилась что бы оттуда текла чистейшая вода!
Ответить
Липчанин
сегодня, 13:07
Показатель работы липецкой администрации - не сданные объекты и перерытый Липецк.
Ответить
ДеД
сегодня, 13:03
школы для детей отремонтировали? Завтра 1 сентября
Ответить
Макс
54 минуты назад
Интересно, кто же регулярно портит школы?
Ответить
омсквич
сегодня, 13:02
Эта крепость наших внуков бы перестояла
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гость
сегодня, 13:00
Главное заказов нахапать, эта схема в работе давно! Одни и теже хапают по блату!
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