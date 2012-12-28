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Общество
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сегодня, 18:15
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В Липецке восстановили водоснабжение после аварии на Студеновской
Коммунальные службы устранили последствия повреждения водовода в районе улицы Студеновская, которое произошло по вине сторонней организации.
Специалисты «РВК-Липецк» предупреждают, что для полного заполнения трубопроводной сети потребуется определенное время. Кроме того, потребителям стоит быть готовыми к возможному кратковременному повышению мутности холодной воды сразу после завершения ремонтных работ.
Вода из-за повреждения водовода на Студеновской отсутствовала более чем в ста домах на двадцати улицах Липецка на протяжении двух суток.
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