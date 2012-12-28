Двое подростков разбились на мопеде по пути в школу

Школьники госпитализированы.

Сегодня утром в селе Колыбельское Чаплыгинского округа двое подростков ехали в школу на мопеде и столкнулись с автомобилем «Рено Дастер».Школьники госпитализированы.«Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием двоих несовершеннолетних. Проводится поверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям участников ДТП, а также законных представителей несовершеннолетних», — сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.