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1476
сегодня, 11:08
3

Двое подростков разбились на мопеде по пути в школу

Школьники госпитализированы.

Сегодня утром в селе Колыбельское Чаплыгинского округа двое подростков ехали в школу на мопеде и столкнулись с автомобилем «Рено Дастер».

Школьники госпитализированы.

«Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием двоих несовершеннолетних. Проводится поверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям участников ДТП, а также законных представителей несовершеннолетних», — сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

авария
ДТП
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Да уж
сегодня, 12:29
А раньше школьников на автобусах возили! Сейчас не возят, наверное бензин кончился?!
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Надо
сегодня, 11:40
Привлекать родителей по полной программе.А также директоров школ и их завучей,чтобы вели работу с детьми.У нас в Сселках,дети ездят на питбайках,ставят вокруг школы и поликлиники.Почему бы хотя раз провести рейд с эвакуацией,и наказать родителей штрафом.Может тогда бы дети были целые.А пока я же мамка,мне виднее.
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Наши
сегодня, 11:31
Пока ездиют в школу-35.Мамашки счастливы пока.
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