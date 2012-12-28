В Липецке покончили с незаконной торговлей из автолавок молочным и кондитерским фальсификатом
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Происшествия
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сегодня, 11:08
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Двое подростков разбились на мопеде по пути в школу
Школьники госпитализированы.
Школьники госпитализированы.
«Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием двоих несовершеннолетних. Проводится поверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям участников ДТП, а также законных представителей несовершеннолетних», — сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.
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