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27 минут назад

Житель Липецкой области получил принудительные работы за повторную пьяную езду с аварией

Пьяный липчанин совершил ДТП в Орловской области.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области вынес приговор автомобилисту из Липецкой области, который сел за руль в нетрезвом виде, имея непогашенную судимость за аналогичное правонарушение.

ДТП произошло в мае этого года, когда подсудимый, уже привлекавшийся ранее к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, вновь нарушил закон и стал участником еще одного дорожно-транспортного происшествия.

Сотрудники полиции оперативно отстранили водителя от управления машиной и возбудили уголовное дело. По итогам рассмотрения материалов суд назначил виновному наказание в виде 1 года и 8 месяцев принудительных работ. Также мужчина лишен права управлять транспортными средствами сроком на пять лет.
пьяная езда
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