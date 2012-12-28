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Житель Липецкой области получил принудительные работы за повторную пьяную езду с аварией
Происшествия
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27 минут назад
Житель Липецкой области получил принудительные работы за повторную пьяную езду с аварией
Пьяный липчанин совершил ДТП в Орловской области.
ДТП произошло в мае этого года, когда подсудимый, уже привлекавшийся ранее к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, вновь нарушил закон и стал участником еще одного дорожно-транспортного происшествия.
Сотрудники полиции оперативно отстранили водителя от управления машиной и возбудили уголовное дело. По итогам рассмотрения материалов суд назначил виновному наказание в виде 1 года и 8 месяцев принудительных работ. Также мужчина лишен права управлять транспортными средствами сроком на пять лет.
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