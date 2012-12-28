Житель Липецкой области получил принудительные работы за повторную пьяную езду с аварией

Пьяный липчанин совершил ДТП в Орловской области.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области вынес приговор автомобилисту из Липецкой области, который сел за руль в нетрезвом виде, имея непогашенную судимость за аналогичное правонарушение.ДТП произошло в мае этого года, когда подсудимый, уже привлекавшийся ранее к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, вновь нарушил закон и стал участником еще одного дорожно-транспортного происшествия.Сотрудники полиции оперативно отстранили водителя от управления машиной и возбудили уголовное дело. По итогам рассмотрения материалов суд назначил виновному наказание в виде 1 года и 8 месяцев принудительных работ. Также мужчина лишен права управлять транспортными средствами сроком на пять лет.