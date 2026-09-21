Улица Механизаторов закрывается для движения до 30 сентября

По словам мэра Липецка, перекрытие необходимо, чтобы энергетики успели завершить реконструкцию теплосети.





Сегодня в девять вечера полностью перекрывается улица Механизаторов от перекрёстка с проспектом Победы до перекрестка с улицей Индустриальной.«Это связано с продолжением ремонтных работ на тепловых сетях. Полное перекрытие необходимо, чтобы подрядчик мог выполнить работы в установленный срок. Ориентировочно движение восстановим 30 сентября», — объяснил мэр Липецка Михаил Щербаков.На время перекрытия изменится движение общественного транспорта.Автобусы маршрута №12 будут следовать по схеме «улица Воровского – Чаплыгинское шоссе» в обоих направлениях.Маршрут №28 от площади Мира будет следовать по Советской, площади Победы и проспекту Победы, далее – по прежней схеме. Кроме того, для жителей организуем временный маршрут №28к «улица Воровского – НЛМК».Реконструкция теплосети на улице Механизаторов ведется с 27 июля.