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Общество
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43 минуты назад
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Улица Механизаторов закрывается для движения до 30 сентября
По словам мэра Липецка, перекрытие необходимо, чтобы энергетики успели завершить реконструкцию теплосети.
«Это связано с продолжением ремонтных работ на тепловых сетях. Полное перекрытие необходимо, чтобы подрядчик мог выполнить работы в установленный срок. Ориентировочно движение восстановим 30 сентября», — объяснил мэр Липецка Михаил Щербаков.
На время перекрытия изменится движение общественного транспорта.
Автобусы маршрута №12 будут следовать по схеме «улица Воровского – Чаплыгинское шоссе» в обоих направлениях.
Маршрут №28 от площади Мира будет следовать по Советской, площади Победы и проспекту Победы, далее – по прежней схеме. Кроме того, для жителей организуем временный маршрут №28к «улица Воровского – НЛМК».
Реконструкция теплосети на улице Механизаторов ведется с 27 июля.
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