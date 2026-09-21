Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Труп и автомобиль найдены на дне пруда
Происшествия
Депутаты Госдумы – Курбатов и Дьяконова, в областном Совете большинство у единороссов
Политика
ЦИК России обнародовала первые итоги выборов в Липецкой области
Политика
Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению
Общество
Выбор сделан: явка в Липецкой области превысила 50 процентов
Общество
Областной Совет не будет монопартийным
Политика
Коммунисты вырвались вперёд по двум одномандатным округам
Общество
Погибшему в пруду мужчине было 52 года
Происшествия
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сухо и до +27
Погода в Липецке
Читать все
Коммунисты вырвались вперёд по двум одномандатным округам
Общество
23-летний мужчина по-соседски угнал велосипед
Происшествия
Улица Механизаторов закрывается для движения до 30 сентября
Общество
В Липецке торжественно открыт после ремонта детсад «Перспективы»
Общество
Четыре человека пострадали в столкновении «Лады Гранты» и «Шкоды»
Происшествия
Липчанин скачал файл и лишился 40 000 рублей
Происшествия
Напавшая с молотком на «Хёндай» бывшего липчанка получила 120 часов обязательных работ
Происшествия
На дороге Липецк-Усмань сгорел «Форд»
Происшествия
Липчанка Светлана Толстых участвует в заключительном этапе конкурса «Воспитатель года России»
Общество
Погибшему в пруду мужчине было 52 года
Происшествия
Читать все
Общество
471
43 минуты назад
2

Улица Механизаторов закрывается для движения до 30 сентября

По словам мэра Липецка, перекрытие необходимо, чтобы энергетики успели завершить реконструкцию теплосети.

Сегодня в девять вечера полностью перекрывается улица Механизаторов от перекрёстка с проспектом Победы до перекрестка с улицей Индустриальной. 

«Это связано с продолжением ремонтных работ на тепловых сетях. Полное перекрытие необходимо, чтобы подрядчик мог выполнить работы в установленный срок. Ориентировочно движение восстановим 30 сентября», — объяснил мэр Липецка Михаил Щербаков.

На время перекрытия изменится движение общественного транспорта.

photo_2026-09-21_13-07-56.jpg

photo_2026-09-21_13-07-57.jpg

photo_2026-09-21_13-07-57 (2).jpg

Автобусы маршрута №12 будут следовать по схеме «улица Воровского – Чаплыгинское шоссе» в обоих направлениях.

Маршрут №28 от площади Мира будет следовать по Советской, площади Победы и проспекту Победы, далее – по прежней схеме. Кроме того, для жителей организуем временный маршрут №28к «улица Воровского – НЛМК».

Реконструкция теплосети на улице Механизаторов ведется с 27 июля.

дорожное движение
общественный транспорт
теплосети
1
0
4
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Цыганский Барон
5 минут назад
Заметьте, сразу после выборов!
Ответить
Эксперт
36 минут назад
Спасибо за отличные новости!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить