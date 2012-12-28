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сегодня, 11:13
8

Коммунисты вырвались вперёд по двум одномандатным округам

Сергей Гриднев опережает Наталью Минину на 48 голосов, а Сергей Безруков — Ларису Кудаеву на 15 голосов.

В региональном парламенте могут появиться два одномандатника-коммуниста. По результатам продолжающейся обработки избирательных бюллетеней 39-летний секретарь обкома КПРФ Сергей Гриднев набрал в округе № 4 на 48 голосов больше, чем представительница «Единой России» Наталья Минина: 4674 голоса у Гриднева против 4626 у Мининой.

51-летний секретарь первичного партийного отделения КПРФ и тёзка знаменитого актёра Сергей Безруков в 11-м округе набрал 3899 голосов — на 15 больше ближайшей соперницы из «Единой России» Ларисы Кудаевой.

По предварительным данным, по партийным спискам коммунисты получают два мандата. Скорее всего, их займут представители первой тройки: Сергей Токарев и Николай Быковских.

Эти данные могут измениться, так как на момент публикации обработано 75% избирательных бюллетеней. Все голоса в региональном избиркоме планируют подсчитать до конца дня.
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Лучик, лучик
22 минуты назад
Для тех кто подзабыл, от кпрф в 2021 году было человек так 10 или 12 в облсовете! И?
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гость
33 минуты назад
мы очень рады за Гриднева
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Неужели
50 минут назад
Забрезжил лучик света.
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ВАСЯ
19 минут назад
ага, народ подразнить... типа честно все
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Антуан
51 минуту назад
не поверю чтобы за кпрф голосовали
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Мефодий
40 минут назад
Главное не как голосуют, а как считают.
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Фома
44 минуты назад
А ты и не верь
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Р
сегодня, 11:23
На месте кпрф нужно поставить везде наблюдателей и пересчитать все голоса.
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