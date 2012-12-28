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Общество
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сегодня, 11:13
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Коммунисты вырвались вперёд по двум одномандатным округам
Сергей Гриднев опережает Наталью Минину на 48 голосов, а Сергей Безруков — Ларису Кудаеву на 15 голосов.
51-летний секретарь первичного партийного отделения КПРФ и тёзка знаменитого актёра Сергей Безруков в 11-м округе набрал 3899 голосов — на 15 больше ближайшей соперницы из «Единой России» Ларисы Кудаевой.
По предварительным данным, по партийным спискам коммунисты получают два мандата. Скорее всего, их займут представители первой тройки: Сергей Токарев и Николай Быковских.
Эти данные могут измениться, так как на момент публикации обработано 75% избирательных бюллетеней. Все голоса в региональном избиркоме планируют подсчитать до конца дня.
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