Коммунисты вырвались вперёд по двум одномандатным округам

Сергей Гриднев опережает Наталью Минину на 48 голосов, а Сергей Безруков — Ларису Кудаеву на 15 голосов.

В региональном парламенте могут появиться два одномандатника-коммуниста. По результатам продолжающейся обработки избирательных бюллетеней 39-летний секретарь обкома КПРФ Сергей Гриднев набрал в округе № 4 на 48 голосов больше, чем представительница «Единой России» Наталья Минина: 4674 голоса у Гриднева против 4626 у Мининой.51-летний секретарь первичного партийного отделения КПРФ и тёзка знаменитого актёра Сергей Безруков в 11-м округе набрал 3899 голосов — на 15 больше ближайшей соперницы из «Единой России» Ларисы Кудаевой.По предварительным данным, по партийным спискам коммунисты получают два мандата. Скорее всего, их займут представители первой тройки: Сергей Токарев и Николай Быковских.Эти данные могут измениться, так как на момент публикации обработано 75% избирательных бюллетеней. Все голоса в региональном избиркоме планируют подсчитать до конца дня.