Депутаты Госдумы – Курбатов и Дьяконова, в областном Совете большинство у единороссов

В Липецкой области подведены итоги голосования.



На выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам победу одержали самовыдвиженец, вице-губернатор Сергей Курбатов (38,75% голосов) и представляющая «Единую Россию» действующий депутат Думы Татьяна Дьяконова (45,88%). В голосовании за депутатов Думы по партийным спискам большинство голосов набрала «Единая Россия» — 49,33%. Вторые по одномандатным округам — выдвиженцы КПРФ Сергей Токарев (17,45%) и Николай Быковский (15,96%).Результаты выборов депутатов областного Совета следующие:Одномандатный избирательный округ № 1: Елена Власова («Единая Россия»)Округ № 2: Ольга Митрохина («Единая Россия»)Округ № 3: Иван Косилов («Единая Россия»)Округ № 4: Наталия Минина («Единая Россия»)Округ № 5: Екатерина Пинаева («Единая Россия»)Округ № 6: Евгений Коротаев («Единая Россия»)Округ № 7: Елена Богомолова («Единая Россия»)Округ № 8: Леонид Милованов («Единая Россия»)Округ № 9: Анна Шамаева («Единая Россия»)Округ № 10: Дмитрий Погорелов («Единая Россия»)Округ № 11: Лариса Кудаева («Единая Россия»)Округ № 12: Елена Белянская («Единая Россия»)Округ № 13: Александр Проскуряков («Единая Россия»)Округ № 14: Наталия Дрошнова («Единая Россия»)Округ № 15: Дмитрий Павлов («Единая Россия»)Округ № 16: Геннадий Крутских («Единая Россия»)Округ № 17: Анна Щербак («Единая Россия»)Округ № 18: Николай Тагинцев («Единая Россия»)Округ № 19: Сергей Аносов («Единая Россия»)Округ № 20: Максим Толстопятов («Единая Россия»)Округ № 21: Владимир Сериков («Единая Россия»)Округ № 22: Екатерина Хрусталева («Единая Россия»)Округ № 23: Борис Богатиков («Единая Россия»)Округ № 24: Наталья Блинова («Единая Россия»)Округ № 25: Геннадий Сухоруков («Единая Россия»)Округ № 26: Дмитрий Еремеев («Единая Россия»)Округ № 27: Олег Носов («Единая Россия»)В голосовании по партийным спискам на выборах в областной Совет также победила «Единая Россия» — 49,04%, второе место у КПРФ — 18,05%.