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На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Труп и автомобиль найдены на дне пруда
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +27
Погода в Липецке
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2850
сегодня, 07:42
17

Депутаты Госдумы – Курбатов и Дьяконова, в областном Совете большинство у единороссов

В Липецкой области подведены итоги голосования.

На выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам победу одержали самовыдвиженец, вице-губернатор Сергей Курбатов (38,75% голосов) и представляющая «Единую Россию» действующий депутат Думы Татьяна Дьяконова (45,88%). В голосовании за депутатов Думы по партийным спискам большинство голосов набрала «Единая Россия» — 49,33%. Вторые по одномандатным округам — выдвиженцы КПРФ Сергей Токарев (17,45%) и Николай Быковский (15,96%).

Результаты выборов депутатов областного Совета следующие:

Одномандатный избирательный округ № 1: Елена Власова («Единая Россия»)

Округ № 2: Ольга Митрохина («Единая Россия»)

Округ № 3: Иван Косилов («Единая Россия»)

Округ № 4: Наталия Минина («Единая Россия»)

Округ № 5: Екатерина Пинаева («Единая Россия»)

Округ № 6: Евгений Коротаев («Единая Россия»)

Округ № 7: Елена Богомолова («Единая Россия»)

Округ № 8: Леонид Милованов («Единая Россия»)

Округ № 9: Анна Шамаева («Единая Россия»)

Округ № 10: Дмитрий Погорелов («Единая Россия»)

Округ № 11: Лариса Кудаева («Единая Россия»)

Округ № 12: Елена Белянская («Единая Россия»)

Округ № 13: Александр Проскуряков («Единая Россия»)

Округ № 14: Наталия Дрошнова («Единая Россия»)

Округ № 15: Дмитрий Павлов («Единая Россия»)

Округ № 16: Геннадий Крутских («Единая Россия»)

Округ № 17: Анна Щербак («Единая Россия»)

Округ № 18: Николай Тагинцев («Единая Россия»)

Округ № 19: Сергей Аносов («Единая Россия»)

Округ № 20: Максим Толстопятов («Единая Россия»)

Округ № 21: Владимир Сериков («Единая Россия»)

Округ № 22: Екатерина Хрусталева («Единая Россия»)

Округ № 23: Борис Богатиков («Единая Россия»)

Округ № 24: Наталья Блинова («Единая Россия»)

Округ № 25: Геннадий Сухоруков («Единая Россия»)

Округ № 26: Дмитрий Еремеев («Единая Россия»)

Округ № 27: Олег Носов («Единая Россия»)

В голосовании по партийным спискам на выборах в областной Совет также победила «Единая Россия» — 49,04%, второе место у КПРФ — 18,05%.
выборы
областной Совет
Госудума
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Комментарии (17)

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Сначала новые
Натали
18 минут назад
Да уж, ничего нового. Продолжение следует, повышение цен, дефицит бензина....
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Интересно
24 минуты назад
Теперь жить станет лучше? Держите повышение жкх.
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Гражданин РФ
27 минут назад
Ужас!((( Когда же эта партия уйдет. Ведь не кто за нее объективно не голосовал((
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МЕСТНЫЙ
31 минуту назад
туда можно даже не ходить,все равно они победят,
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Ссёлки
36 минут назад
Ну теперь наши учителя,и остальные бюджетники заживут.Теперь можно и пенсионный возраст поднять,жить то лучше станет.
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123
44 минуты назад
Ни кто за эту партию не голосовал ,но она как вседа победила.
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Сэр
47 минут назад
Одна стабильность в которую я верю,это инфляция.
Ответить
Однако
16 минут назад
И результаты выборов
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55
48 минут назад
А когда проезд поднимится.
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Клиент
54 минуты назад
и вы в это верете
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135
58 минут назад
И зачем я туда ходил
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