Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению
Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению
Политика
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сегодня, 07:42
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Депутаты Госдумы – Курбатов и Дьяконова, в областном Совете большинство у единороссов
В Липецкой области подведены итоги голосования.
Результаты выборов депутатов областного Совета следующие:
Одномандатный избирательный округ № 1: Елена Власова («Единая Россия»)
Округ № 2: Ольга Митрохина («Единая Россия»)
Округ № 3: Иван Косилов («Единая Россия»)
Округ № 4: Наталия Минина («Единая Россия»)
Округ № 5: Екатерина Пинаева («Единая Россия»)
Округ № 6: Евгений Коротаев («Единая Россия»)
Округ № 7: Елена Богомолова («Единая Россия»)
Округ № 8: Леонид Милованов («Единая Россия»)
Округ № 9: Анна Шамаева («Единая Россия»)
Округ № 10: Дмитрий Погорелов («Единая Россия»)
Округ № 11: Лариса Кудаева («Единая Россия»)
Округ № 12: Елена Белянская («Единая Россия»)
Округ № 13: Александр Проскуряков («Единая Россия»)
Округ № 14: Наталия Дрошнова («Единая Россия»)
Округ № 15: Дмитрий Павлов («Единая Россия»)
Округ № 16: Геннадий Крутских («Единая Россия»)
Округ № 17: Анна Щербак («Единая Россия»)
Округ № 18: Николай Тагинцев («Единая Россия»)
Округ № 19: Сергей Аносов («Единая Россия»)
Округ № 20: Максим Толстопятов («Единая Россия»)
Округ № 21: Владимир Сериков («Единая Россия»)
Округ № 22: Екатерина Хрусталева («Единая Россия»)
Округ № 23: Борис Богатиков («Единая Россия»)
Округ № 24: Наталья Блинова («Единая Россия»)
Округ № 25: Геннадий Сухоруков («Единая Россия»)
Округ № 26: Дмитрий Еремеев («Единая Россия»)
Округ № 27: Олег Носов («Единая Россия»)
В голосовании по партийным спискам на выборах в областной Совет также победила «Единая Россия» — 49,04%, второе место у КПРФ — 18,05%.
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