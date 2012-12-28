Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У попавшего в ДТП на улице Гагарина мотоциклиста — ожоги 90% тела
Происшествия
18-летний мотоциклист госпитализирован после аварии на улице Гагарина
Происшествия
На улице Осканова ночью повредили пять автомобилей
Происшествия
16-летний студент по наводке «сотрудников госорганов» поджёг полицейский автомобиль
Происшествия
Липецкая вечЁрка: повышение тарифов ЖКХ, расширение платных парковок и в бар с пистолетом «Вальтер»
Общество
В отношении начальника управления строительства мэрии Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Липецкие «часы желаний» будут идти с космической точностью
Общество
Липецкий культурист стал абсолютным чемпионом Московской области
Спорт
Попавший в ДТП на улице Гагарина 18-летний мотоциклист умер
Происшествия
«Кубометры чистой воды уходят в грунт, потери не считает никто»
Общество
Читать все
В переходах подземки на площади Победы отремонтируют полы
Общество
Дело о теракте возбуждено в Липецке после поджога полицейского автомобиля
Происшествия
В отношении начальника управления строительства мэрии Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Попавший в ДТП на улице Гагарина 18-летний мотоциклист умер
Происшествия
Суд арестовал начальника городского УКСа Владимира Поваляева
Происшествия
В Липецкой области подешевело дизельное топливо
Экономика
Помидоры и акация цветут в Липецкой области
Общество
Строители повредили водовод на Студеновской
Общество
Пожар в лесу в Силикатном тушили больше 17 часов
Происшествия
Завтра сухо и до +18
Погода в Липецке
Читать все
Общество
277
45 минут назад

Строители повредили водовод на Студеновской

На время его ремонта отключена вода в частном секторе и на нескольких улицах Ниженки, Карьера, Студенок.

В Липецке во время земляных работ на улице Студеновской строительная организация повредила магистральный водопровод диаметром 200 мм. На место аварии прибыла бригада «РВК-Липецк» — для оценки ущерба и устранения утечки. Чтобы провести ремонт, компания отключила холодную воду по адресам: улица Чапаева: дома 2, 2А, 4; улица Карьерная: дом 2; улица 9 Января: дома 1А, 7, 10, 10/2, 10а; улица Елецкая: дома 8А, 10, 63, 67, 67А, 69, 71, 71А; улица Ленина: дом 42; улица Салтыкова-Щедрина: дома 141, 154, 156; улица Студеновская: дома 4, 4а, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39А, 39Б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75А, 89, 91, 109 (все литеры: А, Б, В, Г), 116, 116А, 120, 122, 122А, 122В, 122Д (строение), 123, 124А, 126, 126А, 126Б, 131, 159, 184, 187А, 188, 201, 205А. Также вода отключена в частном секторе: на улицах Маяковского, 20-го Партсъезда, Красной, Дарвина, Чапаева, Энергетической, Димитрова, Кольцевой, Тимура Фрунзе, Карьерной, 9 Января, Елецкой, Павлова, Лескова, Студеновской и Салтыкова-Щедрина.
отключение воды
1
0
5
1
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить