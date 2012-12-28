Строители повредили водовод на Студеновской

На время его ремонта отключена вода в частном секторе и на нескольких улицах Ниженки, Карьера, Студенок.

В Липецке во время земляных работ на улице Студеновской строительная организация повредила магистральный водопровод диаметром 200 мм. На место аварии прибыла бригада «РВК-Липецк» — для оценки ущерба и устранения утечки. Чтобы провести ремонт, компания отключила холодную воду по адресам: улица Чапаева: дома 2, 2А, 4; улица Карьерная: дом 2; улица 9 Января: дома 1А, 7, 10, 10/2, 10а; улица Елецкая: дома 8А, 10, 63, 67, 67А, 69, 71, 71А; улица Ленина: дом 42; улица Салтыкова-Щедрина: дома 141, 154, 156; улица Студеновская: дома 4, 4а, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39А, 39Б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75А, 89, 91, 109 (все литеры: А, Б, В, Г), 116, 116А, 120, 122, 122А, 122В, 122Д (строение), 123, 124А, 126, 126А, 126Б, 131, 159, 184, 187А, 188, 201, 205А. Также вода отключена в частном секторе: на улицах Маяковского, 20-го Партсъезда, Красной, Дарвина, Чапаева, Энергетической, Димитрова, Кольцевой, Тимура Фрунзе, Карьерной, 9 Января, Елецкой, Павлова, Лескова, Студеновской и Салтыкова-Щедрина.