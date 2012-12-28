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Победил за 15 секунд!
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81
13 минут назад

Победил за 15 секунд!

Студенты из Липецкой области не только грызут гранит науки, но и демонстрируют серьёзные успехи в дзюдо.

На всероссийских соревнованиях по дзюдо среди студентов в столичном спортивном комплексе «Ясенево» представители липецких вузов завоевали три «золотые» медали и, соответственно, три путёвки на чемпионат России.

В весовой категории до 66 кг солировал студент ЛГПУ Михаил Рубченков. Воспитанник СШ № 8 «Юность» выиграл все 4 поединка, причём три досрочно. В финале он встретился с Адамом Боковым из Москвы и всего за 15 секунд добыл «чистую» победу, проведя бросок на «иппон».

Брат чемпиона Валерий Рубченков выступал в категории до 81 кг, выиграл две схватки из четырёх и поделил 9-е место.

На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Анастасия Степура из ЕГУ. В весовой категории до 57 кг она выиграла три схватки, в том числе финальную, в которой отправила Амелию Даудлабагамаеву из Санкт-Петербурга на «иппон» спустя 1 минуту и 11 секунд.

Степура – воспитанница керченского дзюдо, в Елец переехала, чтобы учиться в местном университете.

Марта Дмитриева из ЕГУ была объявлена победительницей в категории до 78 кг, правда, для этого ей не пришлось выходить на татами: в своей категории она оказалась единственной участницей.

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Команда ЕГУ

В составе команды ЕГУ выступали и Самъеджон Абдушукуров (свыше 100 кг, 7-е место), Сергей Мямлин (73 кг, 9-е место) и Артём Баранов (81 кг, 9-е место). В командном зачёте сборная ЕГУ заняла 3-е место.

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Кубок ельчанам за 3-е командное место

Чемпионат России по дзюдо состоится 13-19 октября в Минеральных Водах (Ставропольский край).
Дзюдо
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