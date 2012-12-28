Цена платной парковки в Липецке вырастет до 44 рублей

Новый тариф начнет действовать с 1 октября.

GOROD48 уже написал о расширении платного парковочного пространства в центре Липецка. А только что глава Липецка Михаил Щербаков сообщил и о повышении тарифа на такую парковку — с нынешних 36 рублей в час до 44 рублей.«Переходим к следующему этапу, потому что система должна работать не на отдельных улицах, а постепенно охватывать участки города, где парковка особенно востребована. Посмотрим, как новая зона будет работать на практике, и при необходимости будем корректировать организацию парковочного пространства», — написал мэр.