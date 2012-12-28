36-летняя женщина хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам больше миллиона
Общество
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8 минут назад
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Цена платной парковки в Липецке вырастет до 44 рублей
Новый тариф начнет действовать с 1 октября.
«Переходим к следующему этапу, потому что система должна работать не на отдельных улицах, а постепенно охватывать участки города, где парковка особенно востребована. Посмотрим, как новая зона будет работать на практике, и при необходимости будем корректировать организацию парковочного пространства», — написал мэр.
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