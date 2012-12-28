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Общество
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сегодня, 18:22
В районе Карьера отключат холодную воду
27 сентября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Радиаторная, 1, улица Железнодорожная, 29/2 – без холодной воды останутся жители 12 улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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