В районе Карьера отключат холодную воду

27 сентября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Радиаторная, 1, улица Железнодорожная, 29/2 – без холодной воды останутся жители 12 улиц, сообщили в компании.