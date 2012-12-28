Красивый и рациональный: Игорь Артамонов и Роман Ченцов осмотрели первый капитально отремонтированный детсад
Красивый и рациональный: Игорь Артамонов и Роман Ченцов осмотрели первый капитально отремонтированный детсад
Те птицы, что чуть-чуть умнее, весь год на юге и живут
Итоги недели
В минувшее воскресение, кстати, по сообщениям Минобороны РФ над Липецкой областью были сбиты шесть беспилотников, во вторник — четыре, в четверг — еще один.
Согреть чуть-чуть собак бездомных,
тепла немного подарив,
был теплотрассы так прекрасен
порыв
«Прямо напротив липецкой мэрии образовался провал». Но, как оказалось, их было два: оба у колодцев ресурсников. А 5 ноября, сразу же после трехдневных выходных, в центре Липецка отключили отопление: на Советской ремонтировали теплосеть после того, как горячая вода текла вниз от места утечки со 2 ноября.
Как оказалось, «Улицу Советскую перерыли в том же месте, что и год назад». Тогда, 22 мая прошлого года, «Квадра» без разрешения на раскопки выгородила часть дороги по улице Советской у дома №69 и начала раскапывать асфальт, чтобы залатать порыв на трубе с горячей водой. Как и тогда, в этот раз раскопки сузили дорогу по улице Советской до двух полос. Дорожная обстановка во вторник и в среду, до того, пока «РИР-Энерго» не залатала дорогу, усугублялась выгороженными на улице местами, где поднимали провалившиеся ниже уровня проезжей части канализационные люки и дождеприемники. Грунт с места раскопок энергетики почему-то сваливали в палисадник под балконы дома №13 по улице Пушкина.
А жители дома №33 на той же улице Советской пожаловались GOROD48 на то, что «В подвале хлещет горячая вода». Ранее они завалили управляющую компанию «Маяк» заявками по поводу превращения подполья в сауну. Но им ответили, что во всем виновато «РИР-Энерго». «Но самое страшное — этот подвал был нашим убежищем на случай атак беспилотников. Теперь он превратился в ловушку, заполненную кипятком и паром», — сообщили горожане.
— УК «Маяк» перенаправляет в «РИР», «РИР» — на УК. И что в итоге? Делать так никто и не будет? — спросил Met.
Так у нас всегда: жалобы горожан летают по четырехугольнику: УК — РСО — мэрия — Госжилинспекция. Быстро найти виноватых в коммунальных проблемах удается не всегда. Вот, например, жалобы в ГЖИ на холод в квартирах пока безрезультатны: оттуда придут замерять температуру в жилье лишь когда на улице похолодает до минус 5. Таков закон, как говорят в этом ведомстве. Но, судя по погоде, и на следующей неделе даже ночью будет плюсовая температура, так что скорого визита чиновников с термометрами жителям остывших квартир ждать не стоит.
Меж тем 7 ноября «В Липецке завершился отведенный на подачу тепла месяц». В мэрии говорят, что проблемных домов в городе не осталось. Что МУП «Липецктеплосеть» и «РИР-Энерго» давно подали теплоноситель к стенам всех 2 937 многоквартирных домов. Но в этот отопительный сезон уже были случаи, когда из-за порывов сетей без тепла одномоментно оставались по сто и больше многоэтажек.
А что изменится после 7 ноября? Оказалось, ничего! Энергетики и «управляшки» все так же в ручном режиме будут регулировать автоматику тепловых пунктов. Впрочем, теперь у проверяющих и контролирующих органов развязаны руки. Они начнут наконец-то штрафовать виновных за перекладывание вины друг на друга из-за жалоб на мертвые батареи. «Их юристы не смогут уже ссылаться на нехватку времени и рабочих рук», — сказали GOROD48 в одном контролирующем сферу ЖКХ ведомстве.
Но город к зиме не готов. Липецк — город тысячи ям! Энергетики, судя по всему, успевают разве что восстановить подачу тепла и воды потребителям, а благоустройства оставляют на потом, не успевая даже асфальтировать дороги, не говоря уже у дворах, которые не видны с улиц. По этой причине за нарушения Правил благоустройства Липецка суды уже взыскали только с «РИР-Энерго» 6 250 000 рублей штрафов.
«Ну, так все, как мы и считали:
земля лежит на трёх слонах,
слоны стоят на черепахе», —
кричал Гагарин в микрофон
7 ноября не только красный день календаря, как это было еще 40 лет назад, но и День липецкого трамвая. По первой трамвайной линии длиной 7,4 км — от спиртзавода до тракторного завода — вагоны поехали 7 ноября 1947 года. Тогда подвижной состав состоял из трамваев, переданных городу из Ижевска, Саратова, Сталинграда и Горького.
Для Валентины Гончаровой трамвай — вся ее жизнь. Она водит его вот уже 33 года и помнит, что давным-давно в Липецке было аж 16 трамвайных маршрутов. Женщина мечтает об одном — чтобы концессионер поскорее открыл движение по всем сохранившимся старым направлениям и построил новую ветку в юго-западном районе города. Пока же в городе три маршрута. Трамвай №2 возит горожан от депо до памятника Танкистам. На трамвае №1к полтора месяца назад липчане поехали от депо на левый берег реки Воронеж до остановки «Улица Чехова» в районе Тракторного. Оттуда — до шестой доменной печи — можно добраться на старых городских трамваях 15-го маршрута. Стыковочные маршруты синхронизированы. Пассажиры могут ехать на двух трамваях по одному билету.
А почему «У Октябрьского рынка при переезде через трамвайные рельсы машины сбрасывают ход»? Потому, что рельсы на этом кривом радиусе специально подняты над уровнем асфальта и там водители инстинктивно притормаживают. Но концессионер не собирается применять на поворотах ни резиновые плиты, ни бетонные. Оказывается, они не соответствуют нормативным документам по безопасности дорожного движения.
— В Москве все переезды через трамвайные линии, что видел, сделаны плитами — там Собянин не верит в «нет». И гораздо комфортней через них переезжать, чем через асфальт. Участок около Октябрьского рынка сразу после замены рельс уже был выложен плиткой. Зачем закатали в асфальт? — продолжил недоумевать Ну.
— В Магнитке весь город окутан путями, так там пролетаешь и не замечаешь что они есть. А Липецк он особенный марсианский город, один в стране, и светофоры через 100 м все вразнобой работают, — написал Ден.
В Липецке много загадок. Например, спелеологи искали в Каменном логу пещеры. По легендам, так называемая Железная гора, на которой расположены Соборная площадь и Воронежская гора с улицей Советской на ее вершине пронизаны множеством пещер. А еще «До апреля в мэрии Липецка хотят понять, смогут ли по улице Тельмана ездить автобусы?» Ответ стоит 1 134 196 рублей 45 копеек.
— У нас на Тельмана зимой две машины еле разъезжаются, люди ходят по тротуару в 50 см. Нормальный тротуар только вдоль Быханова сада. Многоэтажные дома стоят у самой дороги. Наверное прямо из окон люди будут в автобус садиться. Бред какой-то! — бесплатно ответила на этот вопрос Ирина.
А еще мэрия нашла нового подрядчика изготовления чугунных перил для моста на Плехановском спуске, «Строительную компанию «Липецк» Предыдущий подрядчик «Пеликен Групп», ранее выигравший этот заказ, отказался от выполнения задачи. Срок выполнения работ с установкой чугунных перил взамен нынешних пластиковых — до 20 декабря.
— Как это можно успеть? Чертежи — 2 недели минимум, согласование еще 2 недели, оснастку пилить будут месяц, отливать еще месяц-два, песочить, красить еще неделю. Итого уже минимум 13 недель… Что то тут не ладное, — удивился Tt.
«А торопиться не надо», как говорил герой известной кинокомедии. Ведь перестраивающая мост на Плехановском спуске Уваровская ПМК-22 в лучшем случае закончит работу к концу года. Тогда же на нем можно и поменять ограждение из композита на чугунное.
— Прежняя чугунная ограда, демонтированная строителями год тому назад, отреставрирована и нашла нового хозяина, — посмеялся ё.
Нам предзимний город
накидал красот
серого оттенков
тысячу пятьсот
В среду мы сообщили, что «Подземный переход на площади Металлургов открыт для липчан». Ремонт 49-летней поземки длился полгода. Работу подрядчика лично принимал мэр Роман Ченцов.
Все в переходе, кажется, сделано по уму. Разве что подвесной потолок из алюминиевого профиля смущает легкой доступностью для вандалов. Но мэр надеется, что проблему решат камеры наблюдения с функцией распознавания лиц, которые вот-вот смонтируют в переходе. А вот «Новый детский городок в Нижнем парке может и не дотянуть до официального открытия» — ребятня уже вовсю резвится в нем, проникая через дыры в мягком заборе. Детскую площадку до сих пор не приняли в эксплуатацию. И не потому, что не достроена, а из-за претензий мэра, заказчика и будущего ее владельца, МАУК «Культурные пространства Липецка» к игровому оборудованию. «За «Горный ручей» в Нижнем парке спросят с поставщика».
На этой неделе заработал после масштабной реконструкции детский санаторий: «Мечта» вернулась к детям». Обновленный санаторий, находящийся в лесном массиве у села Капитанщино, принял на курс оздоровления 90 юных пациентов. Завтра в первый обновленный по федеральной программе 66-й детсад Липецка вернутся его воспитанники, губернатор и мэр остались довольным тем, что получилось.
А еще «Благоустраивавшую набережную в Ельце компанию оштрафовали на 350 тысяч рублей». Оказалось, компания «Аквасервис» вела работы без принятия мер по сохранению водных биологических ресурсов и без согласования с Росрыболовством. А потом уже у заказчика возникли претензии к подрядчику. Мэр Ельца Вячеслав Жабин сообщил, что подрядчик прекратил работы и аргументировал это тем, отсутствием финансирования и собственных ресурсов. В итоге «Благоустройство набережной реки Быстрая Сосна в Ельце за 154 863 426 рублей доделает другой подрядчик», компания «Газтех-комплект».
Я сегодня ёжик,
я свернусь в клубок,
потому что очень
этот мир жесток
«Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы». Оказалось, что 36-летнего мужчину нашли с проломленной головой у дома №10 по улице Лебедянское шоссе. А 30 октября он умер в реанимации от последствий черепно-мозговой травмы. По данному факту в Следкоме возбудили уголовное дело по части четвёртой статьи 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
— Убивали умышленно, но получилось неосторожно. Маразматическая формулировка статьи УК, — резонно заметил Да-а-а.
«14-летний мальчик госпитализирован после избиения группой подростков». О происшествии GOROD48 рассказал Дмитрий, отец подростка. На мальчишку напали на улице Циолковского, 26. Со слов Дмитрия, сын на бегу позвонил ему и сказал, что его избивает компания подростков, и что он убегает от них в сторону дома. Позже семиклассник рассказал отцу, что конфликт спровоцировала девушка, которая была лет на десять старше сына и его друзей. Она сделала подросткам замечание: мол, что вы на меня пялитесь. После этого она вернулась в компании несовершеннолетних заступников.
Эту компанию полиция быстро нашла по записям видеокамер. На одной из них тот, кто избивал школьника, громил клумбу на улице Циолковского и ломал забор.
«В Липецке опять расстреляли трамвай», а «Жители «Елецкого» требуют найти вандалов, разгромивших подъезд». Мы спросили в УК «Елецкая», обратились ли они с заявлением в полицию с просьбой найти хулиганов, на что получили такой ответ: «А какой в этом смысл? Мы потратим кучу времени. Подготовим гору документов. Ответ будет — никого найти не можем. Ущерб нанесен незначительный. Мы сами навели порядок и на этом закончили».
Это уже не первый известный нам случай, когда хозсубъекты отказываются обращаться в полицию с просьбой разыскать вандалов, даже имея неопровержимые улики в виде видеозаписей, считая, что никто не будет этим заниматься. В полиции же обижаются на такие утверждения, говорят, что тщательно подходят к рассмотрению всех заявлений. А мы подумали вот что: почему бы в цикл школьных лекций «Разговоры о важном» не включать разговоры о неприемлемости того же вандализма или подростковой жестокости? Глядишь, и был бы толк. Это, конечно, прекрасно, что «Преподаватели ЛГПУ стали соавторами нового учебника по «Основам российской государственности», который станет основным изданием для студентов университетов, но давайте вспомним, с чего же по настоящему начинается Родина!
Ну и ну!
Сегодня в этой рубрике парные новости о семейных ценностях.
«28-летний мужчина украл у тёти мотоцикл и продал его за 5000 рублей», а «Женщина украла у родственницы золотые серьги и сразу же их продала».
