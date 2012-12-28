Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
900
сегодня, 08:40
Ночью в Липецкой области уничтожены шесть БПЛА
Минобороны сообщает о 164 украинских беспилотниках, сбитых над регионами страны.
Всего за ночь дежурными средствами ПВО перехвачены 164 беспилотника самолетного типа:
39 – над акваторией Черного моря,
32 – над территорией Краснодарского края,
26 – над территорией Республики Крым,
20 – над территорией Брянской области,
9 – над территорией Волгоградской области,
9 – над территорией Ростовской области,
9 – над территорией Орловской области,
5 – над территорией Воронежской области,
3 – над акваторией Азовского моря,
2 – над территорией Белгородской области,
2 – над территорией Курской области,
2 – над территорией Тульской области.
