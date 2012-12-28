Ночью в Липецкой области уничтожены шесть БПЛА

Минобороны сообщает о 164 украинских беспилотниках, сбитых над регионами страны.

Ночью, по данным Минобороны РФ, над Липецкой областью уничтожены 6 БПЛА.Всего за ночь дежурными средствами ПВО перехвачены 164 беспилотника самолетного типа:39 – над акваторией Черного моря,32 – над территорией Краснодарского края,26 – над территорией Республики Крым,20 – над территорией Брянской области,9 – над территорией Волгоградской области,9 – над территорией Ростовской области,9 – над территорией Орловской области,5 – над территорией Воронежской области,3 – над акваторией Азовского моря,2 – над территорией Белгородской области,2 – над территорией Курской области,2 – над территорией Тульской области.