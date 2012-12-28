Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Нагло шпарил по встречке»: авторегистратор снял лихача-обочечника
Происшествия
У Октябрьского рынка при переезде через трамвайные рельсы машины сбрасывают ход
Общество
При пожаре на улице Петра Смородина погиб 80-летний мужчина
Происшествия
Три человека погибли на дорогах области за праздничные дни
Происшествия
В Липецкой области сохраняется сухая погода
Погода в Липецке
В центре Липецка отключают отопление: на Советской ремонтируют теплосеть
Общество
Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Происшествия
47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
Происшествия
«В подвале хлещет горячая вода»
Общество
«Гранта» с тамбовскими номерами разворотила две машины на проспекте Мира в Липецке
Происшествия
Читать все
В Липецке ищут подрядчиков для капремонта еще четырех школ: №№ 21, 48, 64, 66
Общество
До апреля в мэрии Липецка хотят понять, смогут ли по улице Тельмана ездить автобусы?
Общество
«В подвале хлещет горячая вода»
Общество
«А торопиться не надо»
Общество
Ещё на одном кладбище — погром после опиловки деревьев
Общество
При пожаре на улице Петра Смородина погиб 80-летний мужчина
Происшествия
36-летний житель Лебедянского района взял у 22-летнего парня в долг почти 300 тысяч рублей и не отдал
Происшествия
Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Происшествия
«Гранта» с тамбовскими номерами разворотила две машины на проспекте Мира в Липецке
Происшествия
Статистика: в Липецкой области выросло производство молока и яиц
Экономика
Читать все
Общество
533
49 минут назад
12

До апреля в мэрии Липецка хотят понять, смогут ли по улице Тельмана ездить автобусы?

Ответ на этот вопрос стоит 1 134 196 рублей 45 копеек.

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка хочет проработать возможность организации двухстороннего четырехполосного (2+2) движения по улице Тельмана на всем ее протяжении от пересечения с улицами Нестерова и Гагарина с организацией одностороннего движения общественного транспорта и устройством остановочных пунктов. Для ответа на этот вопрос ведомство провело аукцион на подготовку документации по планировке территории улицы Тельмана, выделив на это 1 240 000 рублей. Головоломку попытается разгадать ООО «Архивариус», взявшееся это сделать за 1 134 196 рублей 45 копеек.

vgm5zhitkiryshswulgodcqlq05y6erf.jpg

К 1 апреля следующего года подрядчик должен сдать заказчику тоги работы: с красными линиями, границами территорий общего пользования, зонами планируемого размещения объектов капитального строительства, линейных объектов, изменяемых или образуемых с нуля земельных участков, границами публичных сервитутов.

578879686.jpg

О недостатке социальной инфраструктуры, в том числе дорог и парковок, в активно застраиваемом районе между старой нефтебазой и Быхановым садом говорят вот уже несколько лет. После завершения строительства в районе появятся три новых улицы общей длиной в 1,2 километра. В высотных новостройках по подсчетам городского департамента градостроительства и архитектуры будут жить 10 тысяч человек. И им необходим общественный транспорт.

По словам вице-мэра Светланы Сурмий, мэрия сумела договориться с застройщиками о расширении за счет их земельных участков существующей дороги на улице Тельмана. И вот департамент проторговал ее планировку.
транспорт
0
2
1
0
6

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
4 минуты назад
Что-то пошло не так.
Ответить
Антибиотик
8 минут назад
А до апреля они будут думать с выходными или же без?
Ответить
Лиза
9 минут назад
хочу похвалить водителей 24 маршрута в этом году стали соблюдать расписание молодцы казалось что этого не будет не когда.
Ответить
!
10 минут назад
Даже новые микрорайоны строят, такие как Звездный и Взлетный, не задумываясь об общественном транспорте. Что говорить о застройке жилого сектора?
Ответить
Павел
10 минут назад
Так там и сейчас уже ходят автобусы на сады: 23 маршрут
Ответить
Да уж
13 минут назад
с заездом на Опытную пожалуйста
Ответить
Сселки
19 минут назад
Когда продлите 39 автобус до жд вокзала?? Сколько жителям Сселок мучится за ваш беспредел!
Ответить
Женя
11 минут назад
сейчас вы стоите ждете 39-тый в среднем 25-30 мин вы реально хотите что бы вам его продлили до ж-д вокзала? вы учтите что интервал сразу превысит час без пересадки доберетесь но ждать будете минимум в 2 раза дольше.
Ответить
Sергий
25 минут назад
В бюджете города есть лишние1 240 000 рублей. Желающие могут доехать и своими глазами просмотреть как на Тельмана с трудом разъезжаются встречные авто, дома стоят вплотную в проезжей части, местами даже нет тротуара.
Ответить
смешно
27 минут назад
На Тельмана иногда две машины не могут разъехаться, а вы про какие-то автобусы. Не чудите !
Ответить
Елена
28 минут назад
не совсем понято, зачем ездить транспорту по ул.Тельмана, когда дойти до ул.Гагарина 5 минут, при этом ул.Тельмана узкая, половина там частный сектор.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить