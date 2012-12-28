До апреля в мэрии Липецка хотят понять, смогут ли по улице Тельмана ездить автобусы?

Ответ на этот вопрос стоит 1 134 196 рублей 45 копеек.

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка хочет проработать возможность организации двухстороннего четырехполосного (2+2) движения по улице Тельмана на всем ее протяжении от пересечения с улицами Нестерова и Гагарина с организацией одностороннего движения общественного транспорта и устройством остановочных пунктов. Для ответа на этот вопрос ведомство провело аукцион на подготовку документации по планировке территории улицы Тельмана, выделив на это 1 240 000 рублей. Головоломку попытается разгадать ООО «Архивариус», взявшееся это сделать за 1 134 196 рублей 45 копеек.К 1 апреля следующего года подрядчик должен сдать заказчику тоги работы: с красными линиями, границами территорий общего пользования, зонами планируемого размещения объектов капитального строительства, линейных объектов, изменяемых или образуемых с нуля земельных участков, границами публичных сервитутов.О недостатке социальной инфраструктуры, в том числе дорог и парковок, в активно застраиваемом районе между старой нефтебазой и Быхановым садом говорят вот уже несколько лет. После завершения строительства в районе появятся три новых улицы общей длиной в 1,2 километра. В высотных новостройках по подсчетам городского департамента градостроительства и архитектуры будут жить 10 тысяч человек. И им необходим общественный транспорт.По словам вице-мэра Светланы Сурмий, мэрия сумела договориться с застройщиками о расширении за счет их земельных участков существующей дороги на улице Тельмана. И вот департамент проторговал ее планировку.